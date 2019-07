Schlafplatz Fahrersitz: 39 Prozent aller deutschen Autofahrer fast am Steuer eingeschlafen - Besonders häufig fallen Männern die Augen zu (FOTO)

Berlin (ots) -Autofahren ist gefährlich - schnell passiert ein Crash. Nichtzuletzt, weil viele Fahrer bewusst oder unbewusst Risiken in Kaufnehmen. So sind 39 Prozent aller deutschen Autofahrer schon einmalfast am Steuer eingeschlafen, wie eine repräsentative forsa-Umfrage*im Auftrag von CleverShuttle, führender Ridepooling-Experte inDeutschland ergab.Es ist so bequem: Man setzt sich in den Wagen, fährt los und kommtam Ende entspannt an seinem Ziel an. Dabei fährt die Gefahr mit. Undleider tun Autofahrer nicht immer alles, um Risiken zu minimieren. Soergab eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CleverShuttle,dass 40 Prozent aller Autofahrer schon einmal hinter dem Lenkradsaßen, obwohl sie sich körperlich nicht fit oder unwohl gefühlthaben. 39 Prozent sind am Steuer wegen Übermüdung fast eingeschlafen.Dabei laufen wesentlich mehr Männer (51 Prozent) Gefahr einzunickenals Frauen (27 Prozent). Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Obwohldie Risiken bekannt sind, war knapp ein Fünftel aller Autofahrer (17Prozent) bereits einmal mit zu viel Alkohol im Blut (über diegesetzlich erlaubten 0,5 Promille hinaus) unterwegs.Warum die Autofahrer nicht auf Nummer sicher gehenZiemlich viele Fahrten, die böse enden könnten. Doch warum habendie risikofreudigen Befragten ihr Auto nicht stehen gelassen? 41Prozent gaben an, dass niemand da war, der noch hätte fahren können.37 Prozent erklärten, dass sie sich hinters Steuer gesetzt haben,weil sie Stress hatten. Vor allem jüngere Autofahrer zwischen 18 und29 Jahren waren hier betroffen (56 Prozent). Zum Vergleich: In derAltersgruppe über 60 Jahre lag die Quote nur bei 25 Prozent.Sicher unterwegs mit RidepoolingDabei gibt es viele Alternativen, um umzusteigen, falls man malnicht mehr fahrtüchtig ist: Laut Umfrage würden drei Viertel (76Prozent) aller Autofahrer sich von der Familie, Freunden oderBekannten von A nach B bringen lassen, wenn sie sich nicht mehrsicher hinters Steuer setzen können. Auch Bus und Bahn sind eineAlternative für fast zwei Drittel der Befragten (62 Prozent); einTaxi kommt für die Hälfte infrage. Bereits knapp jeder zehnteAutofahrer (9 Prozent) zwischen 18 und 44 Jahren würde zudem aucheinen Ridepooling-Dienst nutzen: Eine moderne Alternative, bei dersich Leute mit einem ähnlichen Ziel das Fahrzeug eines Anbietersteilen, und die in Großstädten immer beliebter wird. "Ridepooling isteine kostengünstige und clevere Mobilitätslösung für alle, die nichtmehr selbst mit dem Auto weiterfahren können oder wollen", so BrunoGinnuth, CEO und Mitgründer von CleverShuttle. "Und werzusammenfährt, fährt weniger, und tut so etwas für die Umwelt."Bereits in acht deutschen Großstädten bietet das Unternehmen mit Sitzin Berlin seinen Ridepooling-Dienst an: Berlin, Hamburg, München,Stuttgart, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Kiel.Über CleverShuttleDas 2014 von drei Berliner Schulfreunden gegründete UnternehmenCleverShuttle ist der führende Ridepooling-Experte in Deutschland. Eshat sich zum Ziel gemacht, die Anzahl privater Pkw in denInnenstädten zu verringern. CleverShuttle bietet in Berlin, Hamburg,München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und KielRidepooling an. Das Unternehmen legt großen Wert aufumweltfreundliche und günstige Tür-zu-Tür-Mobilität durchprofessionelle Fahrerinnen und Fahrer. Durch einen Algorithmus bringtdas Unternehmen Menschen in der Großstadt mit ähnlichem Ziel zuFahrgemeinschaften zusammen. Damit werden die Sitzplatzkapazitäten inAutos besser ausgenutzt und der Verkehr entlastet. CleverShuttleschließt zudem Lücken in urbanen Verkehrskonzepten. Dabei tragen diebatterieelektrisch oder mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen zueiner nachhaltigen und modernen Mobilität bei.Auf der Website www.clevershuttle.de finden Sie weiterePresseinformationen und können sich zudem über das Unternehmeninformieren. Aktuelle Meldungen finden Sie auf unserenSocial-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. DieCleverShuttle-App zur Buchung von Fahrten finden Sie im App-Store undGoogle Play Store zum Download.*Im Auftrag von CleverShuttle befragte das Marktforschungsinstitutforsa im Juni 2019 1.011 Personen ab 18 Jahren aus Deutschland, dieregelmäßig Auto fahren, zum Thema "Risiken beim Autofahren".Mehrfachantworten waren möglich.Pressekontakt:GHT Mobility GmbHHallesches Ufer 6010963 BerlinFabio AdlassniggPR Consultant+49 1590 1390127f.adlassnigg@clevershuttle.deOriginal-Content von: CleverShuttle, übermittelt durch news aktuell