Schlaflos in Seoul – meine Reise um nordkoreanische Investmentchancen zu untersuchen (Teil 1)

Südkoreanische Schüler und Studenten, so sagt man, gehören zu den Fleißigsten der Welt. 16 Stunden Arbeit an normalen Tagen, drei Stunden Schlaf in den Nächten vor Examen und wer es sich leisten kann, fügt am Wochenende noch privaten Nachhilfeunterricht („hagwon“) dazu.

Die jungen Leute, die nachts um 2 Uhr in meinem lokalen Cafe über ihren Büchern hingen, machten in der Tat einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Swen Lorenz.