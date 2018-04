Schlafen im Frachtraum - Airbus plant Unterdeck-Kabinen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

HAMBURG (dpa-AFX) - Fluggäste können sich auf langen Strecken möglicherweise schon bald zum Schlafen in den Frachtraum zurückziehen.



Der Flugzeughersteller Airbus will Schlafplätze im Bauch der Maschinen schaffen. Die Schlafkabinen sollten ab 2020 zunächst für den A330 angeboten werden, teilte das Unternehmen auf der Messe Aircraft Interiors Expo in Hamburg mit.

Die Unterdeck-Betten für Passagiere sind demnach als Module geplant, die sich bei Bedarf einfach gegen normale Frachtcontainer austauschen lassen. Das Ladesystem soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das Konzept entwickelte Airbus gemeinsam mit dem Unternehmen Zodiac Aerospace. Es habe bereits positive Rückmeldungen von einigen Fluglinien gegeben, hieß es.

Weitere Skizzen in der Mitteilung zeigen unter anderem auch Module, die als "Kids & Familiy Zone" mit Spielbereich oder Konferenzraum eingerichtet sind.