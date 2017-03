München (ots) -- Am 01. April um 20:15 Uhr steht bei RTL II das spannende Finaleder sechsten Staffel bevor- Alle Folgen eine Woche lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbarMeeren steht unter Feuer - wird Daenerys es schaffen, die Stadt zuretten und werden ihre Drachen ihr diesmal wieder zur Seite stehen?Zeitgleich beginnt die epische Schlacht um Winterfell! Mann für Mannfallen die Soldaten, die Leichentürme wachsen unaufhaltsam RichtungHimmel und das Blut fließt in Strömen. Wird es einen Sieger gebenoder werden die Weißen Wanderer einfallen und die Schlacht am Endefür sich entscheiden?Die sechste Staffel von "Game Of Thrones" geht dramatisch zu Ende.Die einen wollen blutige Rache an ihren Peinigern nehmen, die anderenwerden hinterhältig um ihre Positionen gebracht. Neue Bündnissewerden geschlossen und man zieht in den Krieg um Ehre undGerechtigkeit. Sowohl im Osten und Westen als auch im Norden undSüden kommt es zu Machtwechseln. Wer wird dieses Mal überleben undwer kommt dem Platz auf dem Eisernen Thron einen Schritt näher?"Game Of Thrones": Die Folgen 7 - 10 der sechsten Staffel alsFree-TV-Premiere am Samstag, den 01. April 2017, ab 20:15 Uhr bei RTLII.Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage langkostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 - 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell