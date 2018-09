Schizophrenie kann jeden treffen - Früherkennung hilft! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Vincent van Gogh - der Maler, der Dichter Friedrich Hölderlin, derWissenschafts-Nobelpreisträger Dr. John Nash - sie alle haben Großesgeleistet. Und sie haben noch mehr gemein. Alle drei littenvermutlich - wie viele andere Menschen auch - an Schizophrenie. DieseKrankheit ist tatsächlich ziemlich stark verbreitet. Gerade jungeMenschen, deren Leben ohnehin ständig im Umbruch ist, sind besondersbetroffen. Oft tritt diese Krankheit zwischen der Pubertät und dem30. Geburtstag das erste Mal auf. Ein guter Grund, Schizophrenieheute (10.10.) am "internationalen Tag der seelischen Gesundheit" zumThema zu machen und Oliver Heinze hat sich für uns schlau gemacht.Sprecher: Etwa einer von hundert Menschen erkrankt irgendwann inseinem Leben an Schizophrenie, einer psychischen Störung, dieallerdings nichts - wie oft vermutet - mit einer gespaltenenPersönlichkeit zu tun hat.O-Ton 1 (Dr. Karolina Leopold, 28 Sek.): "Sondern der schizophrenePatient leidet sehr häufig unter einer verzerrten Wahrnehmung derRealität. Das heißt, er hat Halluzinationen, er hört Stimmen, die ihnzum Teil beschimpfen oder sagen, was er tun soll. Aber vor allemfühlt er sich häufig verfolgt von anderen oder beobachtet. Und auchdie Gefühle sind verändert. Sein Denken ist verändert. Und dadurchist er sehr eingeschränkt in dem, was er tut und wie er lebt."Sprecher: Erklärt Dr. Karolina Leopold vom Frühinterventions- undTherapiezentrum - kurz FRITZ - am Urban in Berlin. Heilung gibt esleider nicht. Schizophrenie ist aber gut behandelbar.O-Ton 2 (Dr. Karolina Leopold, 22 Sek.): "Das heißt, wennPatienten frühzeitig in die richtige Behandlung kommen, können wir invielen Fällen erreichen, dass die Symptome wirklich vollständigverschwinden und der Patient ein völlig normales Leben führen kannwie wir anderen auch. Aber es ist eben wichtig, frühzeitig sichbehandeln zu lassen und dann die richtige Behandlung zu bekommen."Sprecher: Das Problem: die ersten Warnzeichen bleiben unentdeckt,weil sie oft Jahre vor der eigentlichen Erkrankung auftreten.O-Ton 3 (Dr. Karolina Leopold, 25 Sek.): "Viele berichten, dass esdamit beginnt, dass sie sich schlechter konzentrieren können, sichunwohler fühlen, mit anderen Menschen zusammen zu sein, sich deswegenauch zurückziehen, die Stimmung auch durchaus schlechter wird. Unddann, wenn der Erkrankungsbeginn näher rückt, dann kommen dietypischen Warnzeichen wie zum Beispiel, dass sich die Wahrnehmungverändert. Und die meisten berichten, dass sie sich eher bedrohtfühlen und eher Ängste entwickeln."Sprecher: Spätestens dann sollte man sich helfen lassen. Hilfegibt es unter anderem im FRITZ am Urban, einer Anlaufstelle besondersfür junge Leute, egal, in welchem Stadium sie sich befinden.O-Ton 4 (Dr. Karolina Leopold, 23 Sek.): "Wenn es einem nicht gutgeht und man das Gefühl hat, man braucht irgendwie doch Hilfe - dannkann man ins 'Soulspace' kommen und dort ein Beratungsgesprächeinfach haben. Und für die Patienten, bei denen eine Schizophreniebesteht, bieten wir ein umfassendes therapeutisches Programm an,sowohl stationär als auch tagesklinisch oder ambulant - so wie eseben zum Patienten passt."Sprecher: Auch in anderen Städten gibt es vergleichbare Kliniken.Hamburg, Dresden, München zum Beispiel. Ansonsten empfiehlt sich derGang zum Arzt.Abmoderationsvorschlag:Schizophrenie geht also letztlich alle an. Und wer Symptome beisich feststellt, sollte lieber einmal mehr zum Arzt gehen, als einmalzu wenig. Denn Zeit spielt bei der Behandlung eine wesentliche Rolle.Sie können auch alles noch mal in Ruhe nachlesen. Schauen Sie einfachmal auf www.fritz-am-urban.de. Da erfahren Sie auch, wo Sie sonstnoch Hilfe bekommen.Pressekontakt:Otsuka Pharma GmbH und Lundbeck GmbHAnja Lübkesignum [ pr GmbHIm Mediapark 6c50670 Kölnfon +49-(0)-221-569104-24fax +49-(0)-221-569104-29a.luebke@signumpr.deOriginal-Content von: Otsuka Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell