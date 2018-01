Schizophrenie 24x7: Informative Webseite aktuell überarbeitet Lass Schizophrenie nicht dein Leben bestimmen (FOTO)

Neuss (ots) -Mit dem Motto "Schizophrenie ist nicht mein Leben - Meine Movessind mein Leben!" bietet die überarbeitete Webseitewww.schizophrenie24x7.de von Janssen Deutschland eine hilfreicheerste Anlaufstelle, um sich über die psychische Erkrankung zuinformieren. Sie beantwortet sowohl Patienten als auch deren Familienund Freunden häufige Fragen und klärt über Symptome, Ursachen,Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten auf.Neben einem Überblick zu den Therapieoptionen erleichtert derStep-by-Step Leitfaden "Bereit zum Gespräch?" den Betroffenen, sichauf den Arzttermin vorzubereiten. Patienten können sich vorab überallgemeine Therapieziele informieren, um sich konkret mit der eigenenBehandlung auseinanderzusetzen: Was ist bei der Vereinbarung vonTherapiezielen zu beachten und wie lassen sich diese gemeinsam mitdem behandelnden Arzt erreichen? Darüber hinaus erhalten die Leseralltagstaugliche Tipps, die das Leben mit Schizophrenie erleichternkönnen, z. B. durch eine gesunde Lebensweise oder Sport.Zusätzlich berichten Erkrankte in Videos über ihreDiagnosestellung, ihren Umgang mit Schizophrenie sowie ihreErfahrungen und können so Betroffenen zeigen, dass sie nicht auf sichalleine gestellt sind. Menschen, die einem Patienten mitSchizophrenie nahestehen, erfahren mit wenigen Klicks, wie sieunterstützen können. Ein starkes Netzwerk aus Verwandten und Freundenkann psychisch kranken Menschen notwendiges Vertrauen und Rückhaltgeben.Vor allem aber vermittelt die Webseite den Patienten mitSchizophrenie und ihren Angehörigen, dass mit der richtigenUnterstützung nicht mehr die Erkrankung, sondern der Patientbestimmen kann, was in seinem Leben wichtig ist.Über SchizophrenieSchizophrenie ist eine komplexe und chronische Erkrankung desGehirns, deren Symptome schwerwiegend sein und eine starkeBeeinträchtigung darstellen können, die sich auf sämtliche Aspektedes Alltags der Betroffenen auswirkt. Sie betrifft Menschen aus allenLändern, sozioökonomischen Gruppierungen und Kulturen. Sie trittüberall auf der Welt mit einer vergleichbaren Häufigkeit auf - fasteiner von hundert Menschen entwickelt vor dem 60. LebensjahrSchizophrenie, wobei Männer ein leicht erhöhtes Risiko aufweisen.Schizophrenie hat keine isolierte Ursache. Man geht davon aus, dasseine Mischung verschiedener Faktoren zum Entstehen der Krankheitbeiträgt. Dabei scheinen sowohl genetische Faktoren als auchUmwelteinflüsse eine Rolle zu spielen. Symptome der Schizophreniesind unter anderem Halluzinationen, Wahnvorstellungen, ein Mangel anemotionalen Reaktionen, sozialer Rückzug/Depressionen, Apathie sowieAntriebsmangel und Lustlosigkeit. Schizophrenie ist normalerweiseeine lebenslange Erkrankung, es gibt jedoch Behandlungsmöglichkeiten,die Abhilfe schaffen. Klinische Ratgeber empfehlen eine optimaleBehandlungskombination aus Psychopharmaka, Psychotherapie,psychischer Fortbildung und Selbsthilfe. Eine effektive Behandlungkann es den Betroffenen ermöglichen, ein erfüllteres undausgeglicheneres Leben zu führen und eventuell in ihren Beruf oderihr Studium zurückzukehren, selbständig zu leben und soziale Kontaktezu pflegen, was wiederum zur weiteren Genesung beitragen kann.Janssen. Mehr leben im Leben.Als Pharmasparte des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnsonentwickeln wir im Schulterschluss mit Partnern vor Ort und weltweitinnovative Medikamente und ganzheitliche therapiebegleitendeBehandlungskonzepte. Schwerpunkte unserer Arbeit sind Onkologie,Immunologie, Psychiatrie und Infektiologie. Damit wollen wirerreichen, was für Patienten wirklich zählt: alltägliche undbesondere Momente so zu erleben, wie es vor der Diagnoseselbstverständlich war. Weltweit sind über 40.000 Mitarbeiter fürJanssen tätig; in Deutschland beschäftigt die Janssen-Cilag GmbH,Neuss, rund 800 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter:www.janssen.com/germany und www.mehr-leben-im-Leben.de.Pressekontakt:PRESSESTELLEJanssen DeutschlandBirgit Weidhasepresse@janssen-deutschland.deTel.: +49 (0) 2137 955 4524PressekontaktDaniela BarthSyneos Health Communicationsdaniela.barth@inventivhealth.comTel.: +49 (0) 6123 7057 26Original-Content von: Janssen-Cilag GmbH, übermittelt durch news aktuell