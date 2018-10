Berlin (ots) - Die 1. Wissenschaftliche KonferenzSchulverpflegung, 09.November 2018, steht unter der Schirmherrschaftvon Uwe Bartels. Der Niedersächsischer Landwirtschaftsminister a.D.ist der Vorsitzende des Agrar- und Ernährungsforum OldenburgerMünsterland e.V. und Vorsitzender der Universitätsgesellschaft derUniversität Vechta. "Bei der Umsetzung des Digitalisierungsprozesseswerden wir gänzlich neue Geschäftsmodelle für die WertschöpfungsketteAgrar- und Ernährung denken müssen", so Bartels.Thema der 1. Konferenz: "Essen was schmeckt - Foodchain für dieSchulmensa?". Experten aus der Wissenschaft und Praxis diskutierenerstmalig Zukunftsfragen der Schulverpflegung.In seinem Grußwort an die Konferenz betont er:"Studien zum Essverhalten unserer Kinder und Jugendlichen zeigen:Diese konsumieren wenig gesunde Lebensmittel, greifen dafür abergerne zu fett- und zuckerreichen Lebensmittel. Das nicht nur imElternhaus, sondern auch während der Zeit, die die Kinder in derSchule verbringen. Daher ist es von immens hoher Bedeutung, dass dieQualität der schulischen Verpflegung kontinuierlich verbessert wird.Dafür sorgen seit Jahren engagiert der Verein Deutsches Netzwerk undauch das Kompetenzzentrum Schulverpflegung an der Universität Vechta.Diese Menschen übernehmen Verantwortung für eine gesunde undwertvolle Ernährung unserer Kinder und stellen damit die Weichen fürderen Ess- und Gesundheitsverhalten im späteren Leben."Die Konferenz im Internet: www.konferenz.dnsv.euPressekontakt:Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),D-10318 Berlin, +49 171 4514615Mail to: info@schulverpflegungev.net,Internet: www.dnsv.euOriginal-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell