Schipanski/Kruse: Mittel für Games-Förderung kommen

Berlin (ots) - 50 Millionen Euro im Bundeshaushalt 2019Die Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages am gestrigen Donnerstag beschlossen, im Haushalt desBundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur Mittel fürdie Games-Förderung aufzunehmen. Hierzu erklären derdigitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, TankredSchipanski, und der zuständige Berichterstatter imHaushaltsausschuss, Rüdiger Kruse:Tankred Schipanski: "Digitale Spiele sind Kultur- undWirtschaftsgut und nicht zuletzt Treiber für Innovationen,beispielsweise auch im Bereich künstlicher Intelligenz. VomInnovationsschub der Games-Industrie werden auch andere Branchen inDeutschland profitieren. Deshalb ist es das richtige Signal, dass dasParlament die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, eineGames-Förderung einzuführen, jetzt mit konkreten Mitteln unterlegtund dafür 50 Millionen Euro in den Haushalt für 2019 einstellt.Klar ist aber auch: Wenn wir den Entwicklerstandort Deutschlandlangfristig stärken wollen, dann muss sich dieses Bekenntnis auch inkonkreten Zahlen in den kommenden Haushalten niederschlagen.Rüdiger Kruse: Gaming und Politik haben in der Vergangenheitleider ein wenig gefremdelt. Inzwischen ist aber doch wohl jedemklar, dass diese Branche einen Motor für die Kreativindustrie -wirtschaftlich wie künstlerisch - darstellt. Wir haben gern dafürgesorgt, dass der "Deutsche Games Fond" seinen Weg in denBundeshaushalt 2019 findet und den Entwicklerstandort Deutschlandstärkt.