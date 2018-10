Schipanski/Heilmann: Facebook muss mehr tun, um Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen

Berlin (ots) - Wir brauchen Interoperabilität für Social MediaPlattformenIn der Sitzung des Bundestagsausschusses Digitale Agenda amgestrigen Mittwoch wurde Steve Satterfield, Director Privacy undPublic Policy bei Facebook inc., zu dem Missbrauch von Benutzerdatender Facebook-Kunden befragt. Dabei interessierte die Abgeordnetenauch, wie das Unternehmen die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) umsetzt. Dazu erklären der digitalpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski, und der zuständigeBerichterstatter, Thomas Heilmann:Tankred Schipanski: "Auf Facebook können Nutzer ihr komplettesAdressbuch hochladen, wodurch Daten von Personen an das Unternehmenweitergegeben werden, die dort gar nicht registriert sind. Diessollte nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) garnicht mehr möglich sein. In der Ausschusssitzung danach gefragt, gibtder Facebook-Vertreter zu erkennen: Es sei doch völlig in Ordnung undnützlich, wenn auch Daten von Personen an Facebook gelangen, dieselbst gar nicht auf Facebook sind. Das ist nicht nur ignorant,sondern auch rechtswidrig. Hier fehlt es Facebook offenbar noch angrundlegenden Einsichten. Facebook erweckt nicht den Eindruck, ausden vergangenen Daten-Skandalen gelernt zu haben und muss deutlichmehr tun, um das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen."Thomas Heilmann: "Wir brauchen nun zwei Maßnahmen im Sinne derNutzer sozialer Netzwerke: Erstens müssen die Datenschutzbehördendiesen Fall prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen.Zweitens brauchen wir mehr Interoperabilität von Social MediaPlattformen, das heißt, mittelfristig müssen wir Facebook auch fürandere Netzwerke öffnen, damit Nutzer echte Alternativen haben. Sowie Kunden verschiedener Telefonanbieter miteinander telefonierenkönnen, sollen sich dann auch User unterschiedlicher Netzwerkeaustauschen können. Facebook braucht endlich echte Konkurrenz."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell