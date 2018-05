Schipanski: Datenschutz mit Augenmaß ist Grundlage für erfolgreiche Digitalwirtschaft

Berlin (ots) - Datenschutz darf kein Innovationshemmnis seinAb dem 25. Mai gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nachzweijähriger Umsetzungsfrist. Dazu erklärt der digitalpolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski:"Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat der europäischeFlickenteppich im Datenschutzrecht ein Ende. Gerade dieDigitalwirtschaft, insbesondere KMU und Startups, können jetzt imeuropäischen Mark auf einheitlichen Datenschutzstandards aufbauen.Das ist ein richtiger Schritt im globalen Standortwettbewerb. Wichtigist aber auch: Es muss die richtige Balance zwischenGrundrechtsschutz und Innovationschancen gewahrt bleiben. Datenschutzdarf nicht zur Innovationsbremse für die Digitalisierung inDeutschland und Europa werden. Gerade für Startups und KMU ist eswichtig, dass die Datenschutzbehörden in der nächsten Zeit mitAugenmaß vorgehen. Insbesondere das Ziel der Verordnung, europaweiteinheitlich Standards zu erreichen, darf nicht aufgeweicht werden. Obin Erfurt oder Hannover, Kiel oder München - dieDatenschutzbeauftragen müssen einheitliche Maßstäbe an die Auslegungder DSGVO anlegen. Wir werden mit der Digitalwirtschaft in engemAustausch bleiben und die praxis- und innovationsnahe Anwendung derVerordnung sowie die aktuellen Diskussionen mit Blick auf künftigenHandlungsbedarf sehr genau beobachten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell