Schindler muss leichte Rückgänge beim Gewinn verbuchen!

Schindler kann mit seinem Jahresstart zufrieden sein. Im 1. Quartal stiegen der Umsatz um 3,9%, der Auftragseingang um 5,7% auf 2,6 Mrd SFr und der Auftragsbestand um 4% auf 10,4 Mrd SFr. Die operative Marge verbesserte sich von 10,8 auf 11,5%. Der Gewinn ging dagegen leicht zurück. Verantwortlich war ein Buchverlust von 16 Mio SFr aus der ALSOUmtauschanleihe, der aber mit Verfall der Anleihe im Juni wieder ausgeglichen wurde. Schindler hat die ALSO-Beteiligung vollständig abgebaut.

Das Management warnte vor allzu hohen Erwartungen

Die höchsten Zuwächse bei Umsatz und Auftragseingang erzielte Schindler in Amerika. Auch in Europa ging es aufwärts. In Asien erreichten Umsatz und Auftragseingang immerhin das Vorjahresniveau, trotz der Flaute in China. Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt ist Expertenschätzungen zufolge um 3 bis 5% geschrumpft. Dennoch hat Schindler mehr Anlagen verkauft. Das Chinageschäft bleibt aber schwierig, auch wenn der Immobilienmarkt bereits positive Signale gesendet hat. Im Gesamtjahr erwartet Schindler ein Umsatzwachstum von 3 bis 5%.

Eine Gewinnprognose wird der Konzern erst am 15. August abgeben, wenn der Halbjahresbericht veröffentlicht wird. Das Management warnte aber vor allzu hohen Erwartungen. Denn der Grund für die hohe Marge im 1. Quartal war der hohe Umsatzanteil des Servicegeschäfts, der sich im weiteren Jahresverlauf verringern wird. Zudem rechnet Schindler in der zweiten Jahreshälfte mit Margendruck aufgrund steigender Rohstoffpreise.

