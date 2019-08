Schindler Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Schindler":

Schindler ist mit soliden Zahlen ins neue Jahr gestartet. Der Konzern hat im 1. Quartal von guten Geschäften in Asien und Europa profitiert und den Umsatz um 4,4% gesteigert. Höhere operative Kosten sowie Investitionen in die neuen modularen Liftmodelle und in die Digitalisierung der Produkte und Dienstleistungen belasteten aber die Ergebnisentwicklung. Die operative Marge schrumpfte von 11,4 auf 10,6%, und der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



