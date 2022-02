Schindler-Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Schindler":

Die nur zögerliche wirtschaftliche Erholung in einigen Schlüsselmärkten, hohe Material- und Transportkosten sowie Unterbrechungen in den globalen Lieferketten haben die Bauaktivitäten beeinträchtigt. Die Folge: Das Umsatzund Gewinnwachstum hat sich im 3. Quartal deutlich verlangsamt. Entsprechend sind Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten nur noch um 7,4% respektive 25,7% gestiegen. Der Auftragseingang stieg um 12% auf 9,04 Mrd SFr und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



