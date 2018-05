Schimmel im Haus macht krank - Tester für automatische Wohnraumlüftung gesucht / Bundesweiter Praxistest mit 8 Haushalten / 13.000 Euro für Teilnehmer / Lüftungs-Leitfaden aus Verbraucher-Erfahrungen (FOTO)

Berlin (ots) -Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online sucht achtTeilnehmer für einen Praxistest zur Wohnungslüftung. Die Haushaltewerden ein Jahr lang beim Planen, beim Einbau und bei der Nutzungihrer Lüftungsanlage begleitet. Unterstützt werden sie dabei mit Geldund Sachprämien im Wert von insgesamt 13.000 Euro. Bewerbungen sindbis zum 24. Juni 2018 auf www.praxistest-kwl.de möglich. Gefördertwird der Praxistest von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.Kontrollierte Wohnraumlüftung für weniger Staub, Pollen undSchimmelEine kontrollierte Wohnraumlüftung verbessert die Luftqualität,weil durch den Luftfilter weniger Staub und Pollen in die Wohnräumegelangen. Zudem kann eine Lüftungsanlage Schimmel verhindern. Wer ineinem feuchten oder von Schimmel befallenen Haus lebt, hat lautWeltgesundheitsorganisation (WHO) ein bis zu 75 Prozent höheresRisiko für Atemwegsbeschwerden oder Asthma. Eine der Hauptursachenfür Schimmel ist falsches Lüften.Verbraucher mit richtigem Lüften häufig überfordert (Infografik)"Viele Verbraucher wissen nicht, worauf sie beim Lüften achtenmüssen. Oder sie vergessen im Alltag, ausreichend zu lüften", erklärtPraxistestleiter Sebastian Schwarz. "Damit kein Schimmel entsteht,müssen die Fenster mehrmals am Tag komplett geöffnet werden - je nachJahreszeit zwischen fünf und dreißig Minuten. Schließlich entstehenbei einer durchschnittlichen vierköpfigen Familie jeden Tag etwazwölf Liter Feuchtigkeit, die nach draußen gelüftet werden müssen."1.600 Euro für jeden ausgewählten Lüftungs-TesterDer Praxistest Wohnungslüftung untersucht Alternativen zum Lüftenper Hand. Dabei werden Komfort und Alltagstauglichkeit vonLüftungsanlagen unter die Lupe genommen. Für den Praxistest könnensich Wohnungseigentümer sowie Eigentümer von Ein- undZweifamilienhäusern bewerben, die sich für kontrollierteWohnraumlüftung interessieren, eine Lüftungsanlage einbauen wollenoder diese bereits nutzen. Sie erhalten je eine Energieberatung imWert von 1.000 Euro, eine Lüftungs-Prämie von 400 Euro und eineWetterstation mit Raumklimasensoren im Wert von 200 Euro.Aus den Erfahrungen der Teilnehmer entwickelt co2online eineAnleitung mit Tipps für den Einbau und die Nutzung vonLüftungsanlagen. Diese wird Verbrauchern kostenlos zur Verfügunggestellt, voraussichtlich ab Sommer 2019.Hinweis für die Redaktionen:Die beigefügte Infografik kann mit Quellenangabe("www.co2online.de") honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattungverwendet werden.Eine weitere Infografik zum richtigen Lüften sowie weiteresdruckfähiges Bildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.Über den "Praxistest Wohnungslüftung" und co2onlineBeim Praxistest Wohnungslüftung werden acht Haushalte vor, währendund nach der Installation einer Lüftungsanlage redaktionell undfachlich von co2online begleitet. Das Projekt wird von der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und von bluMartin, NIBE undVaillant unterstützt. Ziel ist, mehr Transparenz und Akzeptanz in dasThemenfeld kontrollierte Wohnraumlüftung zu bringen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(https://www.co2online.de) setzt sich für die Senkung desklimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit onlinebasiertenInformationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecks und Praxistestsmotiviert co2online Verbraucher, mit aktivem Klimaschutz Geld zusparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionen auslösen, tragennachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wird co2online dabeivon der Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowieeinem Netzwerk mit Partnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Kontakt:Sebastian Schwarzco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 36 99 61 - 02Fax: 030 / 36 99 61 - 10E-Mail: sebastian.schwarz@co2online.dewww.co2online.de/twitter | www.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell