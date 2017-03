Schildermaxe Design-Website mit Kundenfokus

Gothenburg, Sweden (ots/PRNewswire) -Einzigartige Designwerkzeuge machen die Gestaltung von Schildernkinderleicht!Design-Website mit KundenfokusWaren und Dienstleistungen werden heute in nie dagewesenem Umfangim Internet bestellt. Für Online-Unternehmen ist es deshalb extremwichtig, in puncto Preis, Qualität und Lieferzeit die Erwartungen derKunden zu erfüllen. Die Konkurrenz auf dem Markt ist groß, und dieKunden können unter einer Vielzahl von Anbietern wählen. Auf einemveränderlichen Markt immer einen Schritt voraus zu sein und dasgewisse Extra bieten zu können, gehört für vieleE-Commerce-Unternehmen zum Alltag.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/475471/Schildermaxe_Logo.jpg )SchildermaxeSchildermaxe ist ein Schilderhersteller, der seit 2008 auf demMarkt aktiv ist. Mit seinem Schildautomaten(http://www.schildermaxe.de/schildautomat#toolbox_design), einemwebbasierten Designwerkzeug, erreicht Schildermaxe 58 Länder und hatbisher schon rund zwei Millionen Schilder geliefert. Anfangs bestanddas Angebot nur aus Holzschildern. Inzwischen umfasst das Sortimentneben Holzschildern auch Aluminium-, Plexiglas- undKunststoffschilder, Namensschilder(http://www.schildermaxe.de/namensschilder) sowie Banderolen(http://www.schildermaxe.de/banderolen), Aufkleber(http://www.schildermaxe.de/aufkleber) und Vinyltext(http://www.schildermaxe.de/vinyltexte).SchildautomatDer Schildautomat ist seit seiner Einführung um zahlreicheFunktionen und Produkte erweitert worden und hat ein neues Designerhalten. Mit diesem einzigartigen Werkzeug kann der Kunde seineSchilder etwa durch Wahl von Material, Farbe, Form undBefestigungsmethode, das Hinzufügen von Text oder das Hochladeneigener Bilder und Logos individuell und persönlich gestalten. Sowohldas Schild als auch der Preis werden sofort auf der Websiteangezeigt. Die Fertigung erfolgt ganz nach den Designwünschen desKunden. Die vielen Vorteile des Schildautomaten liegen auf der Hand.Der Kunde braucht nicht vorab in Bezug auf ein bestimmtes Design Rateinzuholen, der Bestellprozess ist einfach und das Schild lässt sichinnerhalb weniger Minuten gestalten. Bei Bestellung mehrerer Schilderwird auf der Website automatisch ein Rabatt abgezogen. Außerdembietet Schildermaxe niedrige Preise und kurze Lieferzeiten. Schilderzu bestellen war noch nie einfacher!Rückfragen & Kontakt:SignMax ABEmelie JanssonTel.: 0800-7244537kontakt@schildermaxe.deOriginal-Content von: SignMax AB, übermittelt durch news aktuell