Schiffe zu versteigern auf vesselbid.com

Hamburg (ots) - Die NetBid AG aus Hamburg ist weiter aufWachstumskurs und begibt sich dafür mit einer Premiere in dieSchifffahrtsbranche. Unter www.vesselbid.com wird es zum ersten Maleine Online-Plattform geben, auf der gebrauchte Schiffe angeboten undversteigert werden. Ziel ist es, Verkäufern und Käufern einetransparente Verkaufs- und Preis-Plattform zu bieten. Die Schiffestammen vornehmlich aus Insolvenzen und finanziellen Schwierigkeiten."Die Schifffahrtskrise ist noch nicht überstanden, und wir bietenmit vesselbid.com zum ersten Mal in dieser Branche eine Plattform, umgebrauchte Schiffe zu Bestpreisen zu veräußern, die vom Besitzernicht mehr bewirtschaftet werden können", sagt Clemens Fritzen,Vorstand bei der NetBid AG. Die transparente Darstellung und dieoffene Preisbildung soll zwischen Verkäufern und Käufern für einefaire und marktpreisgerechte Abwicklung sorgen, wie sie bisher imMarkt nicht gekannt wird. Mit an Bord der neuen Auktionsplattform fürSchiffe im Internet ist der S & P Broker "Toepfer Transport GmbH", umeine fachgerechte Abwicklung zu garantieren.Der Fokus liegt auf dem Verkauf und der Versteigerung vonSchiffen, die innerhalb der bekanntesten kommerziellen Segmente, d.h.Container-, Bulker-, Tanker- und General Cargo / Mehrzweckschiffe,operieren. Die maritimen Spezialisten stehen im engen Dialog mitAkteuren der Schifffahrtsbranche, um exklusive Gebrauchtschiffeverkaufen zu können. "Unsere Dienstleistungen, Kenntnisse undVerkaufsfähigkeiten aus über 20 Jahren Erfahrungen wollen wir aufweitere Branchen ausweiten. Wir kommen aus demGebrauchtmaschinen-Markt und kennen uns mit Bewertungen und Auktionensehr gut aus." Unter netbid.com wechselten in 2017 fast 6.000Maschinen und Anlagen in 93 Auktionen und Direktverkäufen ihrenEigentümer.Die NetBid AG gehört zur renommierten Angermann-Unternehmensgruppein Hamburg. Unter dem Dach der Holding Horst F. G. Angermann GmbHbieten auch weitere Firmen ihre Dienstleistungen fürUnternehmensverkäufe, Unternehmensberatung und Immobilienberatung an.