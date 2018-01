München (ots) -Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie- Bootstour in Friesland- Ausstrahlung: Mittwoch, 3. Januar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IINach all den Renovierungsarbeiten wird es bei den Wollnys Zeit füreine Auszeit: Die beliebteste Großfamilie Deutschlands macht sich aufden Weg nach Friesland. Dort unternehmen sie eine mehrtägigeBootstour. Bei zwölf Personen auf engstem Raum sind Reibereienvorprogrammiert. Familienoberhaupt Silvia nimmt die Zügel in dieHand, doch der selbsternannte Kapitän Peter macht ihr ständig einenStrich durch die Rechnung.Die elfköpfige Großfamilie Wollny hat wieder viel vor. Um sich vonder kräftezehrenden Großbaustelle zu erholen, möchten die Wollnyseine Bootstour in Friesland machen. Doch bevor es losgeht, muss nochviel vorbereitet werden. Bei so vielen Personen wird bereits dasPacken zur Herausforderung. Peter ernennt sich kurzerhand selbst zumKapitän und versucht, mit Hilfe seines auserwählten Bootsmannes Flodem Chaos ein Ende zu setzen.In Friesland angekommen erhalten Peter und Flo eine kurzeEinweisung vom Hafenmeister und übernehmen direkt das Steuer. MamaWollny macht währenddessen unter Deck klar Schiff. Die Verteilung derKajüten und die zwei kleinen Badezimmer sorgen bei den neun Frauenfür Aufregung.Peter und Flo stellen sich den Familienurlaub anders vor und habennur eines im Sinn: Angeln! Während der Rest der Familie noch schläft,legen die beiden schon ab und schippern zu einem geeignetenAngelplatz. Dabei wollte die Familie doch noch etwas zum Frühstückenund Souvenirs im Hafen kaufen. Als dann auch noch der geplanteGrillnachmittag wegen der beiden Männer ins Wasser fällt, reißtSilvia der Geduldsfaden. Dem Familienoberhaupt kommt eine Idee, wiesie Peter das ganze Schlamassel heimzahlen kann."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!"Ausstrahlung: Mittwoch, 3. Januar 2018 um 20:15 Uhr bei RTL IIDeutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: DieWollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einemDach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beidenSchwiegersöhnen in spe. Mittlerweile gehört auch Silvias FreundHarald fest dazu. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - obSchule, Privates oder Freizeit - und die Belange derFamilienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielenkleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humorund Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltagsgemeinsam.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deRTL II BildredaktionBildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.de.Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell