Schiewerling: Wir brauchen keine staatliche Weiterbildungsagentur/ Schulz-Vorschläge lösen Probleme am Arbeitsmarkt nicht

Berlin (ots) - Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz will dieBezugsdauer des Arbeitslosengeldes I verlängern und die Agentur fürArbeit zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierung umbauen. Dazuerklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:"Das von Schulz geplante Recht auf Weiterbildung durch dieBundesagentur für Arbeit sowie der Ausbau derArbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung mit dem neuenSchwerpunkt auf Qualifizierung geht an den Ursachen der Probleme aufdem Arbeitsmarkt vorbei und löst diese nicht. DieWeiterbildungsberatung der Bundesagentur für Arbeit muss sich auchweiterhin sowohl an den Begabungen des Einzelnen als auch am Bedarfdes Arbeitsmarktes orientieren. Ein Rechtsanspruch aufQualifizierung, die nicht den Bedarf am Arbeitsmarkt im Blick hat,verfehlt dies und wird dazu führen, dass viele auch nach Abschlussder Weiterbildung keinen Arbeitsplatz finden werden. DieQualifizierungsberatung der Agentur muss eine Lotsenfunktion fürArbeitssuchende wahrnehmen. Sie darf aber keine Agentur fürQualifizierung werden, die Weiterbildung Beschäftigter selbstdurchführt. Die Beschäftigten und die Betriebe können am bestenselbst beurteilen, welchen Qualifizierungsbedarf es gibt. Dies kanndie Agentur für Arbeit nicht übernehmen. Das Arbeitslosengeld I dientder Absicherung bei Arbeitslosigkeit. Längere Bezugsdauern verringernin der Regel auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es müssen Anreizegeschaffen werden, Arbeitslosigkeit schnellstmöglich zu überwinden.Wir wollen nicht, dass sich Arbeitslosigkeit verfestigt!Arbeitsmarktpolitik hat sich vor allem um die schwächeren Bewerberzu kümmern. Und das sind beispielsweise Jugendliche ohne Schul- undBerufsabschluss. Hier lohnt es sich anzusetzen. Die Union hat in derVergangenheit unter anderem mit der assistierten Ausbildung einenwichtigen Schwerpunkt gesetzt. Ziel unserer Anstrengungen ist es,allen Jugendlichen die Chance auf eine gute Ausbildung zuverschaffen. Denn nur sie schafft die Grundlage für eineigenständiges Leben mit guter Perspektive und der nötigenSicherheit. Wenn jeder zehnte Jugendliche in Deutschland die Schuleohne Schulabschluss verlässt, dann ist das der eigentliche Skandal.Hierauf sollten wir den Fokus richten."