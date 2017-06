Schiewerling: Wichtiges Signal an Ost und West

Berlin (ots) - Rentenangleichung trägt zur Vollendung derdeutschen Einheit beiDer Bundestag hat heute das Gesetz über den Abschluss derRentenüberleitung beschlossen. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, KarlSchiewerling:"Die Angleichung der Rentenwerte in Ost und West und dasAbschmelzen der Hochwertung der Ostentgelte wird nunmehr am 1. Januar2018 beginnen und im Jahre 2025 abgeschlossen werden. Mit derschrittweisen Ost-West-Rentenangleichung erreichen wir in denkommenden Jahren endlich die Renteneinheit in ganz Deutschland.Es ist gut, dass der Vorschlag aufgegriffen wurde, denAnpassungsprozess etwas zu entzerren. Denn das senkt die Kostenerheblich. Allein dadurch, dass sich die Löhne und Gehälter in dieserZeit weiter angleichen, werden die Kosten deutlich geringer ausfallenals zunächst angenommen. Wir haben im Gesetzgebungsverfahren daraufgeachtet, dass es bei künftigen Rentenanpassungen in Bezug auf denRentenwert zu keinen Benachteiligungen gegenüber der geltendenAnpassungsregelung kommt. Es ist zu begrüßen, dass sich der Bund mitüber zwei Milliarden Euro an den Kosten der Rentenangleichungbeteiligt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell