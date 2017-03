Schiewerling: Weiterhin gute Aussichten für Rentner

Berlin (ots) - Renten steigen im Westen um 1,9 und im Osten um 3,6ProzentIn Westdeutschland soll die Rente nach aktuellen Berichten indiesem Jahr um 1,9 Prozent und im Osten um 3,6 Prozent steigen. Dazuerklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:"Rentner können auf der Basis der aktuellen Zahlen auch in diesemJahr auf ein Plus bei ihrer Rente hoffen. Es ist erfreulich, dassRentner dann aller Voraussicht nach ihre Kaufkraft erhalten undinsbesondere im Osten weiter steigern können. Das zeigt, dass dieRentenangleichung zwischen Ost und West weiter voranschreitet.Rentner im Osten werden über 96 Prozent des West-Rentenwertserreichen. Die restliche Lücke wird von der in der Koalitiongeplanten Rentenangleichung geschlossen.Die anstehende Rentenanpassung ist auch eine Folge dererfolgreichen Rentenpolitik der Regierung unter der Führung vonAngela Merkel. Es sind die guten Rahmenbedingungen auf demArbeitsmarkt und die gute wirtschaftliche Situation, die dieseAnhebungen ermöglichen.Wichtig ist jetzt, dass wir nun weitere Schritte für einezukunftsfeste Rente behutsam angehen. Dabei dürfen wir das Systemnicht mit zu hohen Wahlversprechen überfordern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell