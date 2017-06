Schiewerling: Weitere Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten

Berlin (ots) - Betroffene werden effektiver als bisher vorAltersarmut geschütztDer Bundestag hat am heutigen Donnerstag das Gesetz zurVerbesserung der Erwerbsminderungsrenten beschlossen. Dazu erklärtder arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:"Die Zurechnungszeit bei Erwerbsminderungsrenten wird mit dem amheutigen Donnerstag beschlossenen Gesetz im Zeitraum von 2018 bis2024 schrittweise vom 62. auf das 65. Lebensjahr angehoben. Wastechnisch klingt, bringt für Bezieher von Erwerbsminderungsrenteneine wichtige und spürbare Verbesserung mit sich.Früher wurden Betroffene bei der Berechnung ihrerErwerbsminderungsrente so gestellt, als hätten sie bis zum 60.Lebensjahr weiter gearbeitet. Diese sogenannte Zurechnungszeit hatdie Koalition bereits 2014 um zwei Jahre auf 62 Jahre erhöht. Fürneue Betroffene wird die Zurechnungszeit nun bis 2024 stufenweise umweitere drei Jahre auf 65 Jahre verlängert. Je nach Rentenbeginnbringen die beiden Gesetze dem Durchschnittsverdiener bis zu 140 Euromehr Rente im Monat.Aus gesundheitlichen Gründen die Berufstätigkeit einschränken odersogar ganz aufgeben zu müssen, geht oft mit einem schwerenpersönlichen Schicksalsschlag einher. Mit den am heutigen Donnerstagbeschlossenen Maßnahmen haben wir dafür gesorgt, dassErwerbsgeminderte deutlich besser vor Altersarmut geschützt werdenals bisher."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell