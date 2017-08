Schiewerling: Unser Ziel ist nach wie vor Vollbeschäftigung

Berlin (ots) - Arbeitslosenzahlen steigen leichtDie Zahl der Erwerbslosen ist im August saisonbedingt leichtangestiegen und die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozentgestiegen. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:"Im August gab es 27.000 mehr erwerbslose Menschen als noch imJuli. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Erwerbslosen aber um139.000 zurückgegangen.Wir haben sehr starke regionale Unterschiede in Deutschland. Ineinigen Regionen ist die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie inanderen. Hier müssen wir uns die Situation jeweils vor Ort ansehenund passgenaue Angebote finden. Unser Ziel ist nach wie vorVollbeschäftigung.Dafür ist es notwendig, Angebote wie die assistierte Ausbildung zustärken. So können wir jungen Menschen unter die Arme greifen, diesich am Arbeitsmarkt schwer tun. Gerade sie müssen wir mitnehmen,denn es gibt viele offene Lehrstellen für diese jungen Menschen. DieNachfrage an Arbeitskräften ist hoch."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell