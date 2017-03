Berlin (ots) - Arbeitslosenzahlen sinkenDie Zahl der Erwerbslosen ist im März leicht zurückgegangen unddie Arbeitslosenquote um 0,3 Punkte auf 6,0 Prozent gesunken. Dazuerklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:"Im März waren 100.000 Menschen weniger erwerbslos als noch imFebruar. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Erwerbslosen um183.000 zurückgegangen.Die Wirtschaft entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich, dieJobchancen sind so gut wie selten zuvor. Wir müssen uns nun aber vorallem um Alleinerziehende, Jugendliche in schwierigen Lebenslagen undLangzeitarbeitslose kümmern.Familien, die seit mehreren Generationen von Sozialhilfe leben,brauchen mehr Aufmerksamkeit. Gerade die Kinder leiden unter derSituation, ihnen fehlt es an Perspektiven und Wertschätzung. Bildungund Ausbildung rücken aufgrund der schwierigen Lebensverhältnisse inden Hintergrund. Diese Schleife gilt es zu durchbrechen.Mit dem Pilotprogramm RESPEKT setzen wir genau dort an und bringenKinder und Jugendliche aus schwierigen Lebensverhältnissen zurück inBildungsprozesse und letztendlich in Arbeit.Für Alleinerziehende brauchen wir geeignete Kinderbetreuung, dennoftmals verhindern fehlende Angebote eine Rückkehr in den Job.Für Ältere und Langzeitarbeitslose steht die Weiterbildung imFokus. Lebenslanges Lernen ist unverzichtbar geworden, gerade mitBlick auf die Digitalisierung und den technischen Fortschritt. Nur sokönnen Arbeitnehmer mit dem dynamischen Arbeitsmarkt Schritt halten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell