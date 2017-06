Schiewerling: Faire Bedingungen in der Fleischindustrie

Berlin (ots) - Gesetz zum Schutz von ArbeitnehmerrechtenAuf Initiative der Union will der Bundestag am heutigen Donnerstagim beschleunigten Verfahren ein Gesetz zur "Sicherung vonArbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft" verabschieden. Dazuerklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:"Mit dem neuen Gesetz schaffen wir faire Bedingungen in derFleischindustrie. Wir schützen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerund verhindern Missbrauch in der Branche.In vielen fleischverarbeitenden Betrieben werden Mitarbeiterungerecht behandelt. Lohnabrechnungsbetrügereien sind leider keineSeltenheit. Es kommt immer wieder vor, dass den meist aus dem Auslandstammenden Mitarbeitern Schutzkleidung, Arbeitsmittel und überhöhteUnterkunftskosten in Rechnung gestellt und vom Lohn abgezogen werden.Unterm Strich bleibt den Arbeitnehmern dann kaum noch Geld zum Leben.Zudem gibt es in vielen Betrieben massive Verstöße gegen dasArbeitszeitgesetz. Durch den besonderen Hygieneaufwand in derFleischindustrie sind Arbeitsschutzvorschriften oft schwer zukontrollieren. Mitarbeiter sind mit Werkverträgen über Subunternehmerbeschäftigt, die über verschachtelte Vertragskonstellationen mitBriefkastenfirmen im Ausland laufen. Werkvertragsunternehmer könnensich so der Verantwortung etwa für die Zahlung vonSozialversicherungsbeiträgen entziehen. Diesem Missbrauch schiebenwir mit dem neuen Gesetz einen Riegel vor.Der Arbeitgeber muss jetzt für Subunternehmerketten haften und istfür die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge verantwortlich. Erist zudem verpflichtet, Arbeitsmittel kostenfrei zur Verfügung zustellen. Es darf auch keine Aufrechnung mit unpfändbaren Forderungengeben. Außerdem gibt es eine verschärfte Dokumentationspflicht. DieArbeitszeit der Angestellten muss am selben Tag unmittelbar nach derArbeitsaufnahme erfasst werden.Diese Regelungen sind wichtig, denn wir müssen verhindern, dasseine ganze Branche in Verruf gerät. Es geht um soziale Gerechtigkeitund faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen für alle."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell