Schiewerling:

Berlin (ots) - Ost-West-Angleichung bis 2025Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf zur Angleichung der Ost-an die Westrenten verabschiedet. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, KarlSchiewerling:"Mit dem Entwurf wird die Deutsche Einheit nun auch im Rentenrechtverwirklicht. Das neue Gesetz bringt uns bis 2025 eine vollständigeRenteneinheit der Ost- und Westrenten. Vergleichsdebatten zwischenWest und Ost erledigen sich dadurch endlich.Die schrittweise Angleichung beginnt im kommenden Jahr. Wir hebenden Rentenwert der Ostrenten an und im Gegenzug dazu nehmen wir dieHöherbewertung der Ostrenten schrittweise zurück. So bauen wirUnterschiede ab und erreichen mittelfristig einen einheitlichenRentenwert für Ost und West.Es ist gut, dass unser Vorschlag aufgegriffen wurde, die Stufender Anpassung etwas zu entzerren. Das senkt die Kosten erheblich. DieLöhne werden sich in dieser Zeit ohnehin weiter angleichen. Auchdadurch werden die Kosten sinken."