Schiewerling:

Berlin (ots) - Arbeitslosenzahlen steigen anIm Januar ist die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte auf 6,3Prozent gestiegen. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, KarlSchiewerling:"Im Januar waren 209.000 Menschen weniger in Beschäftigung alsnoch im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl derArbeitslosen allerdings um 143.00 zurückgegangen. Trotz dessaisonbedingten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen ist der Arbeitsmarktweiter stabil. Es gibt viele offene Stellen und eine hoheBeschäftigung.Die gute Situation des Arbeitsmarktes müssen wir nun weiternutzen, um diejenigen in Ausbildung und Arbeit zu bringen, die sichschwer tun. Uns liegen dabei besonders drei Gruppen am Herzen:Langzeitarbeitslose, Jugendliche in schwierigen Lebenslagen undFlüchtlinge.Für Langzeitarbeitslose haben wir bereits gute Maßnahmen auf denWeg gebracht, die niedrigschwellige Angebote für einen Wiedereinstiegin das Berufsleben ermöglichen. Hier müssen wir weiter dranbleiben.Es gibt aber auch viele junge Menschen, die Schwierigkeiten habenam Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Für sie haben wir mit dem PilotprojektRESPEKT ein Förderinstrument entwickelt, das sie in Bildungs- undAusbildungsprozesse und letztendlich in Arbeit zurückholt.Je mehr Menschen Arbeit haben, desto besser funktionieren auch diesozialen Sicherungssysteme wie die Arbeitslosen- und dieRentenversicherung. Asylbewerber mit guter Aussicht, dauerhaft inDeutschland zu bleiben, müssen deshalb möglichst schnell arbeitenkönnen. Die vielen zu uns geflüchteten Menschen müssen wir nun zügigin passenden Integrations- und Sprachkursen unterbringen. Hier istvor allem eine gute Zusammenarbeit zwischen Agentur für Arbeit undBAMF notwendig. In einigen Außenstellen des BMAFs ist daher zudemeine Außenstelle der Agentur für Arbeit untergebracht. Das ermöglichteinen schnellen Austausch und eine gute Kooperation zwischen denBehörden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell