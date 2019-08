Schießt die EZB im Oktober aus allen Rohren?

Liebe Leser,

auf dem Höhepunkt der Eurokrise hat der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi die Marktteilnehmer mehrfach gewarnt, die Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank nicht zu unterschätzen. Wir dürfen nicht nur davon ausgehen, dass seine „what ever it takes“-Drohung auch heute noch gilt. Es darf auch erwartet werden, dass seine designierte Nachfolgerin Christine Lagarde an dieser Politik festhalten wird.

