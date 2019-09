Schierke feiert Geburtstag: 350 Jahre und kein bisschen alt

Wernigerode / Schierke im Harz (ots) - Der kleine BrockenortSchierke begeht in diesem Jahr zwei ganz besondere Jahrestage.Vor 350 Jahren gab es die Gründung der ersten Eisenhütte im Talder Kalten Bode durch Graf Heinrich Ernst zu Stolberg, woraus dannletztlich der Ort entstand, und vor zehn Jahren - am 13. Januar 2009- wurde Schierke im Zuge der Gemeindegebietsreform nach Wernigerodeeingemeindet.Dazwischen erlebte der Ort Brüche und Veränderungen wie kaum einzweiter in unserem Land: prosperierendes Waldarbeiter- undHüttendorf, renommierter Wintersport- und Kurort, Grenzgemeinde imSperrgebiet, Nationalparkort, wirtschaftlicher Niedergang undeinzigartiges Beispiel für erfolgreiche Orts- undInfrastrukturentwicklung - all diese Facetten vereinigt Schierke amBrocken. Und über kaum einen anderen Ort wurde, insbesondere injüngster Vergangenheit, so kontrovers diskutiert wie über Schierke.Beide Jubiläen werden mit einem umfangreichen Festprogramm vonMittwoch, 25. September bis zum Sonntag, 29. September und einerAusstellung im Harzmuseum unter dem Titel "350 Jahre Schierke - VomHüttenort zum Wanderparadies" gebührend gefeiert.Den Auftakt bildet die Ausstellungseröffnung im Rathaussaal amDonnerstagabend vor der Festwoche. Diese beginnt dann amMittwochabend um 19 Uhr mit "Bilder aus Schierke und Texte zuOrgelmusik aus vier Jahrhunderten" in der Bergkirche in Schierke. Anden darauffolgenden Tagen folgen ein touristisches Symposium und eineFestveranstaltung rund um die Geschichte und die Zukunft Schierkes,das traditionelle Heimatfest "Schierker Kuhball" auf den Wiesen derQuesenbank mit kleinem Festumzug, eine Andacht zum Erntedankfest undmehrere kostenfreie Ortsführungen. Außerdem organisiert die SchierkerFeuerstein Arena anlässlich des Jubiläums eine Rollschuhdisco (dieletzte in dieser Sommersaison) und das Harzresort Schierke bietetalle Festtage ein Drei-Gänge-Jubiläums-Menü im Restaurant Heinrichsan.Programm zur Festwoche: 350 Jahre Schierke und 10 JahreEingemeindung: https://www.schierke-am-brocken.de/erleben/veranstaltungen/festwoche-350-jahre-schierke/Pressekontakt:Tourist-Information SchierkeBrockenstraße 1038879 Wernigerode OT SchierkeTel. 039455 - 8680www.schierke-am-brocken.deWernigerode Tourismus GmbHMarktplatz 1038855 WernigerodeTel. 03943 - 55378-35www.wernigerode-tourismus.deOriginal-Content von: Luxus Ferienhäuser Schierke, übermittelt durch news aktuell