Der Schienenverkehrsmarkt in China läutet mit vier neuen Entwicklungsrichtungen großen Durchbruch ein

Ausblick auf die Rail + Metro China 2018Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai International RailTransit Exhibition 2018 (Rail + Metro China 2018), ausgetragen vonder Shanghai Shentong Metro Group und der Shanghai Intex ExhibitionCo., Ltd., wird vom 7. bis 9. November 2018 im Shanghai NewInternational Expo Center stattfinden.I. Der chinesische Schienenverkehrsmarkt erlebt seit Jahren einenstarken Durchbruch mit großem MarktwachstumEnde Dezember 2017 verfügten 33 Städte in China überSchienenverkehr. Die Gesamtlänge lag bei über 7.200 Kilometern. Biszum Jahr 2020 wird erwartet, dass das genutzte chinesischeSchienenverkehrsnetz im Stadtbereich eine Länge von 12.400 Kilometernerreichen wird. In Bezug auf die Eisenbahn hat dasBetriebsschienennetz im ganzen Land 193.000 Kilometer überschritten;das Betriebsnetz von Hochgeschwindigkeitszügen ist 40.000 Kilometerlang und hat damit die Weltspitze erreicht. Der chinesischeSchienenverkehrsmarkt wird in absehbarer Zukunft weltweit für alleIndustrieteilnehmer attraktiv bleiben.II. Vier große Entwicklungsrichtungen heben sich auf dem auf Wegvom Verfolgen zum Behaupten der weltweiten Führungsposition hervorDer städtische Schienenverkehr in China hat sich in den letztenJahren zu einer großen vernetzten Struktur bestehend ausdiversifizierten Systemen, intellektualisierten Anlagen undunabhängiger Technologie entwickelt. Bahnsysteme von mittlere Größeund diversifizierter Ausrichtung wurden schnell ausgebaut. Eingrößerer Markt hat mehr Beteiligte wie BYD Group, Alibaba (Alipay),Baidu und Tencent angezogen, um sich an dem Geschäft zu beteiligen.Bargeldlose Zahlungen und die Bezahlung per Gesichtsscan wurden inverschiedenen Städten eingeführt und haben das Zahlungsverhalten derMenschen stark verändert.III. Erkennen der Marktausrichtung und Bereitstellung von allem,was Bahngesellschaften von der Rail + Metro China 2018 erwartenDie Rail + Metro China hat stets das Ziel, möglichst praxisnaheBrancheninformationen umgehend zu vermitteln und eine integrierteHandelsplattform aufzubauen. Mehr als 200 Aussteller werden an derMesse teilnehmen und es werden 20.000 Besucher erwartet. Die CRRCCorporation, die Bombardier Transportation Group, Alstom und die BYDGroup präsentieren die neuesten Technologien und Produkte.Die Shanghai International Railway und Rail Transit Conferencewird in Verbindung mit der Messe stattfinden Die diesjährigeKonferenz konzentriert sich auf Hochgeschwindigkeitszüge,Überlandbahnen, innerstädtische (Vorort-) Eisenbahnen, denS-Bahn-Verkehr sowie die Initiative "Belt and Road". Über 200Branchenführer und Fachleute werden an Hauptvorträgen teilnehmen.Die Messe 2018 wird in jeder Hinsicht ein neues Niveau erreichenund alle führenden Persönlichkeiten der Branche zusammenbringen.Pressekontakt:für Presseanfragen:Frau Annie Shi+86-21-6295-2073shianan@shanghai-intex.comOriginal-Content von: Intex Shanghai Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell