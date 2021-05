'Schienengipfel' in Berlin berät über angestrebten Europatakt

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU will im Rahmen ihres Klimaschutzprogramms auch den Schienenverkehr fördern und mehr Bürger und Unternehmen zum Umstieg auf die Bahn anregen.



Über Wege zu klimafreundlichem Verkehr in Deutschland und Europa beraten Spitzenvertreter aus Politik und Bahnbranche an diesem Montag (10.00 Uhr) auf einem "Schienengipfel" in Berlin.

Bei der virtuellen Veranstaltung auf Einladung von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht es auch darum, den sogenannten Deutschlandtakt auf ganz Europa zu übertragen. Ziel des Deutschlandtakts ist es, dass flächendeckend Züge regelmäßig und häufig zwischen Städten und auf dem Land unterwegs sind.

Geplant ist nach Angaben des Verkehrsministeriums auch eine Absichtserklärung zum grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeits- und Nachtverkehr auf der Schiene. Zudem gehe es um ein Abkommen zum Ausbau der Verbindung Berlin-Dresden-Prag-Wien (Via Vindobona)./sl/DP/he