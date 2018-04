Schiene: Nahverkehr bereitet Abschied vom Diesel vor / Triebzüge der Zukunft: Branchenvision formuliert Leistungsmerkmale

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Die Bahnbranche hat eine unternehmensübergreifendeVision entwickelt, wie die Triebzüge der Zukunft gebaut sein müssen,damit der Nahverkehr seinen Abschied vom Diesel einläuten kann.Danach sind die Fahrzeuge der nächsten Generation auf allen Streckenzu 100 Prozent elektromobil unterwegs. Auch auf nichtelektrifizierten Strecken fahren sie ab Ende 2024 mit alternativenAntrieben. Die neuen Fahrzeuge sind flexibel im Flottenverbandeinsetzbar, barrierefrei auch bei unterschiedlichen Bahnsteighöhenund für technische Upgrades vorbereitet. Eine vierseitigeBranchenvision, die von maßgeblichen Verbänden und Unternehmengetragen wird, stellten Allianz pro Schiene und der Verband DeutscherVerkehrsunternehmen (VDV) zusammen mit führenden Vertretern vonSiemens, Bombardier, Alstom und der Deutschen Bahn am Mittwoch derÖffentlichkeit vor.Ferlemann: Zwei große Aufgaben im Verkehr"Der Koalitionsvertrag gibt uns zwei große Aufgaben: dieVerdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 und gleichzeitig dieErreichung der Klimaziele. Das schaffen wir nur, wenn wir denPersonenverkehr auf der Schiene nachhaltig ausbauen und aufalternative Antriebe setzen. Dabei ist die Brennstoffzelle eineSchlüsseltechnologie der Mobilität 4.0. So sind schon bald Züge aufStrecken ohne Oberleitungen emissionsfrei unterwegs", betonte EnakFerlemann, der neue Schienenbeauftragte der Bundesregierung undParlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr unddigitale Infrastruktur. Es sei höchste Zeit, dass Politik undVerkehrssektor gemeinsam die Mobilität 4.0 angehen und wichtigeImpulse für die Antriebswende setzen.Allianz pro Schiene: Elektrifizierung und alternative Antriebezusammen denken"Die Bahnbranche ist hier im Machermodus", sagte derGeschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege bei derVorstellung des Papiers. "Der Sektor traut sich zu, ab Ende 2024 beineuen Nahverkehrstriebwagen auf reinen Dieselantrieb zu verzichten."Neben der Elektrifizierungsoffensive für das deutsche Schienennetzverspreche der Koalitionsvertrag auch eine Förderung alternativerAntriebe. "Beide Maßnahmen denken wir zusammen: Auch wenn die Politikbis 2025 rund 70 Prozent des Netzes elektrifiziert haben will, wollenwir danach schrittweise auch die restlichen 30 Prozent emissionsfreibefahren können, sei es mit alternativen Antrieben oder weiterenElektrifizierungen. Wenn Politik und Bahnbranche jetzt gemeinsamentschlossen agieren, wird der gesamte Personenverkehr auf derSchiene bis 2050 komplett CO2-frei sein."VDV: Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger peilen Fahrplanwechsel2024 an"Wer die Energiewende will, muss sich ernsthaft mit dem Ausstiegaus dem Dieselantrieb beschäftigen. Die Verkehrsunternehmen undAufgabenträger sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortungbewusst: Wir setzen verstärkt auf alternative Antriebe, indem wir denAusbau elektrifizierter Strecken vorantreiben und Wasserstoffzügeeinsetzen. Alleine für den RMV sind 26 Brennstoffzellen-Fahrzeuge fürden Einsatz ab 2022 in der Ausschreibung", sagte VDV-Vize PräsidentKnut Ringat und betonte, dass dies ein ehrgeiziges Ziel sei.Gleichzeitig nahm er die Industrie in die Pflicht: "Aufgrund deroftmals jahrelangen Vorlaufzeit bei Ausschreibungen brauchen wirserienreife Fahrzeuge mit alternativen Antrieben." All dieseEckpunkte seien in der Branchenvision festgeschrieben worden. Ringatverwies auch auf das Dauerthema Bahnsteighöhen. "Wir sollten unsnicht in eine Diskussion verwickeln lassen, ob Bahnsteige 55 oder 76Zentimeter hoch sein müssen. Für die Fahrgäste zählt, dass wir soschnell wie möglich an allen Stationen eine Mindesthöhe von 55Zentimeter erreichen."Siemens: Bahnindustrie arbeitet an serienreifen Alternativen zumDieseltriebzug"Die Bahnindustrie arbeitet mit Hochdruck an der Serienreife vonAlternativen zum Dieseltriebzug", sagte der Leiter von SiemensMobility Deutschland, Manfred Fuhg, der zugleich auchFörderkreissprecher der Allianz pro Schiene ist. "Noch in diesem Jahrwerden die ersten Wasserstoffzüge den Fahrgastbetrieb aufnehmen. Auchbei den Batterietriebzügen wollen die Hersteller in Kürze mit demProbebetrieb beginnen."Die Branchenvision in Kürze: Vier Leistungsmerkmale für dieTriebzüge der ZukunftEmissionsfreiheit: Elektromobilität geht auch ohne Oberleitung.Weil Deutschland nicht sein ganzes Netz kurzfristig elektrifizierenkann, wollen Fahrzeughersteller Triebzüge zur Serienreife bringen,die alle Leistungen klassischer Dieseltriebzüge zu 100 Prozentemissionsfrei erbringen. Batteriefahrzeuge sollen eine Strecke von 50Kilometern ohne Zwischenladung fahren können,Brennstoffzellenfahrzeuge schaffen sogar 1000 Kilometer mit einerWasserstoff-Tankfüllung. Der Sektor traut sich zu, ab demFahrplanwechsel 2024 bei neuen Nahverkehrstriebwagen auf reinenDieselantrieb völlig zu verzichtenFlotten-Flexibilität: Wer heute einen Zugverband ausunterschiedlichen Baureihen zusammenstellen will, stößt an Grenzen.Verschiedene Fahrzeugtypen und sogar verschiedene Bauserien desselbenFahrzeugtyps sind oft nicht miteinander kombinierbar. Die Bahnbranchesetzt sich für die neue Fahrzeuggeneration ein klares Ziel:universale Kuppelbarkeit. Dann können Züge schnell und flexibellänger werden, wenn zu Stoßzeiten die Plätze knapp werden.Barrierefreiheit: Preisfrage: Welche Höhe haben die Bahnsteige inDeutschland? Antwort: Es kommen praktisch alle Varianten vor: vonebenerdig bis zu 96 Zentimetern Bahnsteighöhe. Weil wir mit dieserhistorisch gewachsenen Vielfalt leben müssen und die Barrierefreiheittrotzdem gesichert sein soll, arbeiten die Fahrzeughersteller anZügen, die mit den beiden gebräuchlichsten Höhen von 55 Zentimeternund 76 Zentimetern stufenfrei zurechtkommen. SolcheBahnsteig-multiplen Fahrzeuge sollen bis 2022 entwickelt sein.Upgrade inbegriffen: Digitalisierung ist ein Lieblingswort derUnternehmen und der Politik, doch wohin mit all den neuen Kabeln? DerBahnsektor ist stolz darauf, dass Fahrzeuge 30 Jahre unterwegs seinkönnen. Zukünftig wollen die Fahrzeughersteller dafür sorgen, dassgenug Platz für noch ganz ungeahnte Innovationen eingeplant wird. Beider IT-Ausstattung, beim Innenraum und beim Energiespeicher muss dasUpgrade gleich mitgedacht werden. Inhaltlich getragen wird die Branchenvision von allenMitgliedsverbänden der Allianz pro Schiene, der DB AG, Siemens,Bombardier, Alstom, dem VDV und mofair.Weitere InformationenDie komplette Branchenvision: Das müssen die Triebzüge der Zukunftalles können auf www.allianz-pro-schiene.de