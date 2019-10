Schiele & Schön beruft Martin Braun zu neuem FKT-Redaktionsleiter

Berlin (ots) - Der Fachverlag Schiele & Schön hat Martin Braun zumneuen Redaktionsleiter der FKT - Fachzeitschrift für Fernsehen, Filmund elektronische Medien - berufen. Der 44-jährige Diplom-Journalistfolgt auf die bisherige Chefredakteurin Angela Bünger.Harald Rauh, Geschäftsführer von Schiele & Schön, sagt: "Ichwünsche Martin Braun alles Gute für die verantwortungsvolle Aufgabeund danke Angela Bünger für die vielen interessanten und fachlich gutgemachten Ausgaben, für die spannenden Gespräche und die vielenIdeen, die das Magazin weiterentwickelt haben und wünsche Ihr fürIhren weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute und vielErfolg." Martin Braun ist ein handwerklich versierter Journalist mitlangjähriger redaktioneller Erfahrung im Print- und Online-Bereich.Zuletzt verantwortete er die Produkte "DIE MESSE" und "MESSE DIREKT",sowie die Online-Plattformen www.die-messe.de und www.exxpo.com.Seine ersten Erfahrungen hat er 2005 in der Redaktion vonINFOSAT/INFODIGITAL gesammelt. Von 2009 bis 2014 war er Chefredakteurdes Magazins.Der inhabergeführte Fachverlag Schiele & Schön publiziert seitüber 70 Jahren Themen in den berufsbezogenen Feldern der Bauplanung,Projektsteuerung, Gießereiwesen, Film-, Fernseh-, Video- undAudiotechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Die B2B-Produkte(print/digital) unterstützen sowohl die Ingenieure bei ihrertäglichen Arbeit als auch Unternehmen und Verbände. So zählen unteranderem die Bundesingenieurkammer mit rund 50.000 Mitgliedern, derVerband der Wirtschaftsingenieure sowie Verbände aus derMedientechnik zu den Kunden.Martin Braun (Foto: Silvia von Eigen):https://nextcloud.schiele-schoen.de/index.php/s/Kwmjs3eZHaHekPyHarald Rauh (Foto: Ines Meier):https://nextcloud.schiele-schoen.de/index.php/s/f6YMGyrXGEjfZXMPressekontakt:Schiele & Schön GmbHBianca SteckerLeitung Marketing und PRSchlangenbader Straße 1314197 BerlinTel.: +49 30 253 752-52stecker@schiele-schoen.deOriginal-Content von: Fachverlag Schiele & Schön GmbH, übermittelt durch news aktuell