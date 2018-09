Schiele-Reloaded im Leopold Museum: Jubiläumsschau startet durch- BILD

Zeitgenössische "Injektionen" von Bourgeois bis SamsonowWien (ots) - Das Leopold Museum zeigt mit der Ausstellung EGONSCHIELE. DIE JUBILÄUMSSCHAU - RELOADED hundert Jahre nach dem Toddes Künstlers die ungebrochene Aktualität von Schieles Schaffen. AufEinladung von Leopold Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger wähltedas Kuratorenteam Verena Gamper und Diethard Leopold neun Positioneninternationaler zeitgenössischer Kunst für punktuelle "Injektionen"innerhalb der Jubiläumsschau. Zu sehen sind Arbeiten von LouiseBourgeois (FR/US), Tadashi Kawamata (JP/FR), Jürgen Klauke (DE),Sarah Lucas (UK), Chloe Piene (US), Rudolf Polanszky (AT), MaximilianPrüfer (DE), Elisabeth von Samsonow (DE/AT) und Fiona Tan (IDN/NL).Die von Diethard Leopold und Hans-Peter Wipplinger kuratierteAusstellung EGON SCHIELE. DIE JUBILÄUMSSCHAU bildet einenwesentlichen Beitrag zum "Wiener Moderne"-Themenjahr. Statt demursprünglich für 4. November vorgesehenen Finale startet dieAusstellung noch einmal durch und geht, nicht zuletzt aufgrund desgroßen Publikumszuspruchs, in die Verlängerung. Durch dieRELOADED-Interventionen erfährt die Jubiläumsschau außerdem einesignifikante Modifikation und wird um spannende Zwiegesprächezwischen dem Werk Schieles und Positionen der Gegenwartskunsterweitert."Rund 400.000 Gäste besuchten seit Ende Februar 2018 EGON SCHIELE.DIE JUBILÄUMSSCHAU, die vorerst erfolgreichste Ausstellung desLeopold Museum. Nur hier hat man die Möglichkeit, die Entwicklungdieser bahnbrechenden Künstlerpersönlichkeit der Moderne anhand vonWerken höchster Qualität und Dichte nachzuvollziehen. Die präziseAuswahl von zeitgenössischen Kunstwerken der RELOADED-Interventionen,die mit Werken von Schiele in einen spannenden Dialog treten,unterstreicht Virulenz, Dialogpotential und Zeitlosigkeit dieseszentralen Künstlers des Museums." Hans-Peter Wipplinger, DirektorDie präsentierten Werke knüpfen auf vielfältige Weise an Schieleszentrale Themen und Motive an. Die Selbstreflexionen undKörperbefragungen, Darstellungen von Frauen, das ambivalenteMutterbild, das Thema Spiritualität, Landschaften, Städtebilder oderausdrucksstarke Porträts des Protagonisten der Wiener Moderne werdendurch die Gegenüberstellung von zeitgenössischer Kunst neuaufgeladen.Zwtl.: Die Dialoge"Die kuratierten Dialoge beruhen auf konkreten Bezugnahmen oderauf persönlichen Assoziationen, beziehen sich auf einzelne Werke oderfußen auf korrespondierendem Interesse, bestärken oder konturiereneinander. Gemein ist den neun inszenierten Zwiegesprächen, dass sieder inhaltlichen Nähe gegenüber der formalästhetischen den Vorzuggeben und einen neuen Blick auf Schieles Schaffen ermöglichen."Verena Gamper und Diethard Leopold, KuratorInnenMonumentalen Gemälden wie der Schieles Jenseitsvorstellungenverbildlichenden Entschwebung oder den "Eremiten" mit ihren?Gestalten gleich einer (?) Staubwolke?, werden eine transparente,nahezu schwebende Skulptur und eine materialbetonte Gemäldearbeit desWieners RUDOLF POLANSZKY gegenübergestellt. JÜRGEN KLAUKESFotoarbeit, in denen der Körper des Künstlers zur Projektionsfächevon Identitäten wird, begegnet Schieles vielfältigen, expressivenSelbstinszenierungen. Die Erfahrung mit der eigenen, kranken Mutterübersetzt LOUISE BOURGEOIS in zwischen Intimität und Monstrositätchangierende Figurationen. Vom ambivalenten Verhältnis Schieles zuseiner eigenen Mutter zeugt die fortwährende Auseinandersetzung mitdem Mutter-Sujet.Auf die spirituelle Komponente in Schieles ?uvre reagiertELISABETH VON SAMSONOW mit einer eigens für die Ausstellungkonzipierten Installation, welche theosophische Einflüsse im WerkSchieles aufgreift. Die exzentrischen Introspektionen derUS-Amerikanerin CHLOE PIENE treffen auf Egon Schieles variantenreicheFrauenbilder, in denen die Grenzen zwischen Porträt undSelbstdarstellung bisweilen zu verschwimmen scheinen. Die BritinSARAH LUCAS antwortet auf die Einladung zur Ausstellung mit einerneuen, extra für die Ausstellung produzierten Arbeit, einer Versionihrer provokanten "Bunnies", mit denen sie den männlichen Blickdemaskiert.Die mystische Rabenlandschaft Schieles begegnet MAXIMILIAN PRÜFERSTriptychon Crow, welches die Spuren neuen Lebens, die aus einem sichzersetzenden Tierkadaver entstehen auf der Bildoberfläche festhält.Fragile Architekturen thematisiert der in Paris lebende JapanerTADASHI KAWAMATA, indem er existierende Gebäude inVersuchsanordnungen mit Holzlatten verkleidet. Diesen Prototypenwerden Schieles menschenleere Städtebilder, wie etwa Häuserbogen II,gegenübergestellt. Im letzten, Schieles Porträts gewidmeten Bereichder Ausstellung werden historische Fotografien japanischerSchulmädchen auf Monitoren gezeigt. Sie sind Teil der Arbeit TheChangeling der in Amsterdam lebenden Künstlerin FIONA TAN. Diesenstandardisierten Aufnahmen stellt Tan ein einzelnes durch eine inverschiedene fiktive Rollen schlüpfende Erzählstimme kommentiertesPorträtfoto gegenüber, das die Formbarkeit und Instabilität vonIdentität vorführt.Zwtl.: Festliche Eröffnung der AusstellungZur Eröffnung der Ausstellung, die den Gästen von DirektorHans-Peter Wipplinger und den KuratorInnen Verena Gamper und DiethardLeopold präsentiert wurde, folgten die KünstlerInnen Elisabeth vonSamsonow, Chloe Piene und Maximilian Prüfer, Walter Vopava, derdeutsche Botschafter Johannes Haindl, Andreas Werner, Florian Reiter(gelitin), Peter Sandbichler, Hans Kupelwieser, GD Josef Ostermayer(Sozialbau AG, designierter Vorstand, Leopold Museum), dieLeopold-Museum Vorstandsmitglieder Helmut Moser, Elisabeth Leopoldund Werner Muhm, Alfred Weidinger (Direktor des Museum der bildendenKünste Leipzig), Kunsthändler Yves Macaux, TheaterwissenschaftlerinMonika Meister, Allan Janik (Universität Innsbruck), Biennale VenedigKommissärin Felicitas Thun-Hohenstein, Gabriele Langer (KaufmännischeDirektorin, Leopold Museum), Belvedere-Kurator Franz Smola, AntoniaHoerschelmann (Kuratorin, Albertina), Sammler Martin Lenikus, dieGaleristInnen Elisabeth und Klaus Thoman, Heike Curtze, AndreaJünger, Katharina Husslein, Michael Beck und Ute Eggeling (Beck &Eggeling), Deniz Pekerman, Andreas Huber (Galerie Crone) und PhilippKonzett, Natalie Hoyos (Sammlung Deutsche Telekom), Willi Dorner undLisa Rastl, Juliane Feldhoffer (Kunst im öffentlichen Raum NÖ),Musiker Rudolf Leopold, Susanne Rohringer, Designerin undKlimt-Nachfarin Brigitte Huber-Mader und ihre Familie, SteuerberaterRoland Schmidt, Thomas Mondl und Leopold Birstinger (FreundevereinLeopold Museum), u.v.m.[Ausführliche Presseunterlagen](https://www.ots.at/redirect/schiele)Weitere Bilder zur Eröffnung in der [APA-Fotogalerie](https://www.apa-fotoservice.at/galerie/15647)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Leopold Museum-PrivatstiftungMag. 