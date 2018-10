Schiele-Jubiläumsschau: Erfolgreichste Ausstellung des Leopold Museum - BILD

Wien (ots) - Mit 450.000 BesucherInnen ist die seit 23. Februargeöffnete Schiele-Jubiläumsschau die bisher erfolgreichsteAusstellung des Leopold Museum. "Egon Schiele. Die Jubiläumsschau",kuratiert von Hans-Peter Wipplinger und Diethard Leopold, ist derBeitrag des Museums zum 100. Todestag des bedeutendenösterreichischen Expressionisten. Aufgrund des großen Erfolges wirddie Schiele-Ausstellung bis 10. März 2019 verlängert.Als letzter Teil der Jubiläumsschau wurde Ende September mit "EgonSchiele. Die Jubiläumsschau - RELOADED", kuratiert von Verena Gamperund Diethard Leopold, ein Dialog mit Werken zeitgenössischerKünstlerInnen innerhalb der Jubiläumsausstellung eröffnet. Die"Injektionen" von Gegenwartskunst in die neun Themen der Ausstellungumfassen Arbeiten namhafter internationaler KünstlerInnen, u.a.Louise Bourgeois, Jürgen Klauke, Sarah Lucas oder Fiona Tan.Am 11. Oktober begrüßte Leopold Museum-Direktor Hans-PeterWipplinger gemeinsam mit Kuratorin Verena Gamper die 450.000Besucherin der Jubiläumsausstellung. Sie überreichten Sylvie Levequeaus Paris einen Herbstblumenstrauß und den Sammlungskatalog desLeopold Museum.Für Direktor Hans-Peter Wipplinger ist "der fulminante Erfolgunserer Ausstellungen sowohl der ungebrochenen Zugkraft derKünstlerInnen der Wiener Moderne als auch der hohen Qualität dergezeigten Werke zu verdanken. Die von Mitte Februar bis AnfangSeptember parallel zur Schiele-Jubiläumsschau laufende Präsentationder hochkarätigen Heidi Horten Collection, mit Kunst von Klimt undSchiele bis Picasso und Warhol, wurde von mehr als 360.000 Gästenbesucht, die aktuelle Ausstellung "Gustav Klimt.Jahrhundertkünstler", zu sehen seit 22. Juni und noch bis 4.November, verzeichnete bereits rund 180.000 BesucherInnen."Zusätzlich bereichert ein umfangreicher Fotoschwerpunkt zur WienerModerne das Programm des Museums. Zwei Ausstellungen widmen sich nochbis 29. Oktober dem Schaffen der in Wien und Paris gleichermaßenerfolgreichen Ausnahmefotografin Madame d?Ora sowie dem Klimt-Freundund Wittgenstein-Intimus Moriz Nähr. Gemeinsam mit dem WienTourismuspräsentiert das Leopold Museum mit "Eine Wiener Garderobe" ElfieSemotans Fotografien der neuen Kollektion des erfolgreichenModeschöpfers Arthur Arbesser, eine Hommage an die Wiener Moderne,gefertigt aus Stoffen der Firma Backhausen.Zwtl.: Aktuelle Ausstellungen im Leopold MuseumEGON SCHIELE. DIE JUBILÄUMSSCHAU - RELOADED. LOUISE BOURGEOIS /TADASHI KAWAMATA / JÜRGEN KLAUKE SARAH LUCAS / CHLOE PIENE / RUDOLFPOLANSZKY / MAXIMILIAN PRÜFER / ELISABETH VON SAMSONOW / FIONA TAN28.09.2018 - 10.03.2019GUSTAV KLIMT. JAHRHUNDERTKÜNSTLER22.06.2018 - 04.11.2018MACHEN SIE MICH SCHÖN, MADAME D'ORA!13.07.2018 - 29.10.2018MORIZ NÄHR. FOTOGRAF DER WIENER MODERNE24.08.2018 - 29.10.2018EINE WIENER GARDEROBE. Kreiert von ARTHUR ARBESSER, fotografiertvon ELFIE SEMOTAN03.10.2018 - 29.10.2018Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Leopold Museum-PrivatstiftungMag. Klaus Pokorny und Veronika Werkner, BAPresse/Public RelationsTel.: 0043 1 525 70 - 1507 bzw. 1541presse@leopoldmuseum.orgwww.leopoldmuseum.orgDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/573/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Leopold Museum, übermittelt durch news aktuell