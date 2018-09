Schiebetüren von Hörmann - Mit platzsparenden Türlösungen Räume optimal nutzen (FOTO)

Steinhagen (ots) -Wer sich mit der Gestaltung von Haus und Wohnung beschäftigt,steht irgendwann vor der Entscheidung, welche Türen in den einzelnenRäumen zum Einsatz kommen sollen. Neben klassischen Innentüren, derenTürblatt sich in den Raum hinein öffnet, gibt es ebenso platzsparendeSchiebetüren, die vor der Wand oder in der Wand laufen. Solche Türensind besonders praktisch, wenn der Platz in einem Zimmer für eineklassische Tür nicht ausreicht.Dies kann beispielsweise in kleinen Räumen, wie Gästetoiletten,Abstellräumen oder kleinen Küchen der Fall sein. Mit einer Schiebetürist das Aufstellen von Regalen, Schränken oder der passgenaue Einbauvon Küchenschränken kein Problem mehr: Denn der Platz, der sonst zumÖffnen der Tür benötigt wird, bleibt frei. Wenn eine offene Küchegewünscht ist, aber sich nicht alle Gerüche vom Kochen in der Wohnungverteilen sollen, ist eine Schiebetür zwischen Küche und Esszimmeroptimal. Beim Kochen bleibt die Tür geschlossen, beim Servieren wirdsie geöffnet, damit alle Vorteile einer offenen Küche genutzt werdenkönnen.Fällt die Wahl auf eine Schiebetür, ist zwischen zwei Türvariantenzu unterscheiden: Sie kann beim Öffnen entweder mithilfe einerSchiene vor die Wand laufen oder direkt in Türtaschen in der Wandeinlaufen, sodass sie im geöffneten Zustand vollständig in der Wandverschwindet. Bauherren sollten ihren Bauleiter oder Architekten aufdiese Möglichkeit schon frühzeitig in der Planungsphase ansprechen,damit das beim Wandaufbau berücksichtigt wird.Der Tor- und Türhersteller Hörmann bietet Schiebetüren fürInnenräume in verschiedenen Designs an, sodass sie passend auf denWohnstil und auf die anderen Drehflügel-Innentüren abgestimmt werdenkönnen. Sie sind in fast allen Motiven der BaseLine, DesignLine,ConceptLine sowie der GlassLine erhältlich. Dementsprechend kannzwischen zeitlosen, mit Design-Elementen ausgestatteten, ultramattenoder hochglänzenden Türmotiven ausgewählt werden. AlleHolz-Schiebetüren sind entweder mit der besonders stoßfestenDuradecor-Oberfläche, mit Lack-Oberfläche oder Echtholz-Furnierverfügbar. Die GlassLine bringt mit ihren modernen Ganzglastüren auchgeschlossen viel Licht in alle Räumlichkeiten.Die bei Hörmann serienmäßig enthaltene Streichbürste und eineEinlaufdichtung im Rahmen schützen, wenn die Schiebetür geschlossenist, vor Gerüchen aus der Küche, Geräuschen und Zugluft. DieSchiebetüren sind 1-flügelig oder 2-flügelig erhältlich.Pressekontakt:Verena Lambers | v.lambers.vkg@hoermann.de / 05204 915 282Original-Content von: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell