"Schicht im Schacht": ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne" aus der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop (FOTO)

"Schicht im Schacht" heißt es am Jahresende auch für eines derletzten noch aktiven Steinkohlebergwerke Deutschlands. Bevor es fürProsper-Haniel in Bottrop soweit ist, beschäftigt sich dasZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne" am Donnerstag, 1. November 2018,ab 9.05 Uhr vor Ort am Schacht 10 mit den Folgen für die Menschen unddie Region - als erste TV-Sendung, die komplett aus einem Bergwerkübertragen wird.Am Frühstückstisch im Bergwerk begrüßt "Volle Kanne"-ModeratorIngo Nommsen als Gäste Comedian Atze Schröder, DJ Moguai und denDirektor des Ruhr-Museums, Prof. Heinrich Theodor Grütter. Siesprechen über das Ende des Steinkohlebergbaus und den Wandel desRuhrgebiets. "Volle Kanne"-Moderatorin Nadine Krüger erlebt 1200Meter unter Tage, wie hart die Arbeit der Bergleute ist, und findetheraus, wieso der Begriff "Kumpel" weit mehr als eine Phrase ist.Die Sendung am Schacht 10 im Bottroper Bergwerk gehört zur "VolleKanne"-Themenwoche zur "Zukunft der Arbeit". Zu deren Abschluss amFreitag, 2. November 2018, 9.05 Uhr, geht es unter anderem um denFachkräftemangel. Gründer Frank Thelen gibt zudem Einblicke in dieStartup-Szene.