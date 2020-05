Schibsted ASA: Wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Schibsted A":

Schibsted ASA, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 231.033 NOK ein wenig im Plus (+0.39 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Oslo.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Schibsted ASA einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Schibsted ASA jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Schibsted ASA beläuft sich mittlerweile auf 250,27 NOK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 231.033 NOK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,69 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 207,13 NOK. Somit ist die Aktie mit +11,54 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Schibsted ASA wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Schibsted ASA mit einem Wert von 122,69 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 58,84 , womit sich ein Abstand von 109 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.