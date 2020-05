Schibsted ASA: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schibsted A":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Schibsted ASA, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.05.2020, 08:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse Oslo mit 240.2 NOK.

Nach einem bewährten Schema haben wir Schibsted ASA auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Schibsted ASA ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 127,47 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 116 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,96 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,08 Prozent liegt Schibsted ASA 1,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,83. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Schibsted ASA. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.