Scheuer will mehr Güter auf Wasserstraßen bringen - Maßnahmenpaket

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will mehr Güter von der Straße auf Wasserstraßen verlagern und hat dazu mit der Branche ein Maßnahmenpaket entwickelt.



Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt gesteigert werden. Im Kern geht es darum, die in weiten Teilen veraltete Infrastruktur zu modernisieren und die Flotte umweltfreundlicher zu machen. Scheuer sagte am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung eines "Masterplans Binnenschifffahrt", es stünden in den kommenden Jahren Investitionsmittel in Milliardenhöhe bereit.

Der Anteil der Binnenschifffahrt am gesamten Güterverkehr in Deutschland solle von derzeit neun auf zwölf Prozent gesteigert werden, sagte Scheuer. "Wir wollen und müssen besser werden."

Es sei wichtig, dass Engstellen im Wasserstraßen-Netz nun vordringlich angegangen würden, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt, Martin Staats. Er verwies auf die schwierige Lage im vergangenen Sommer. Niedrige Pegelstände etwa im Rhein wegen der langen Dürre hatten zu deutlichen Einbußen beim Gütertransport geführt.

Staats sagte, es sei in den vergangenen 20 bis 30 Jahren viel zu wenig gemacht worden für die Binnenschifffahrt. Im "Masterplan" heißt es, der Zustand der Wasserstraßeninfrastruktur sei geprägt von einem "langjährigen Investitionsdefizit"./hoe/DP/jha