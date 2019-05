Scheuer will Elektroauto-Verkauf mit höheren Prämien ankurbeln

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Absatz von Elektroautos mit deutlich höheren staatlichen Prämien ankurbeln. Am Mittwoch werde er im Klimakabinett der Bundesregierung eine Regelung vorstellen, die den sogenannten Umweltbonus für rein strombetriebene Autos ab 2020 von derzeit 2.000 auf 4.000 Euro verdoppeln soll, berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Dies gelte für Kleinwagen mit Batterie oder Brennstoffzelle bis zu einem Kaufpreis von 30.000 Euro.

Sie würden bislang am wenigsten nachgefragt. Scheuer wolle den "gewünschten Elektro-Käfer-Effekt" erreichen, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium. Bei teureren Wagen bis 60.000 Euro solle die Prämie künftig 2.500 Euro betragen. Unklar ist, ob auch die Autoindustrie ihren Anteil am Umweltbonus erhöhen würde. Derzeit legt sie zu dem Förderbetrag des Staates die gleiche Summe drauf. Bei leichten Nutzfahrzeugen und Taxis soll die staatliche Unterstützung sogar noch höher ausfallen. Ein elektrisches Taxi könnte demnach mit 8.000 Euro subventioniert werden, berichtet der "Spiegel". Scheuer hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf seiner Seite. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte zunächst zugestimmt, die alten Prämien bis 2020 zu verlängern und signalisiert, dass er danach eine ambitioniertere Regelung für sinnvoll erachte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur