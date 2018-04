Scheuer verspricht höhere Einnahmen aus Pkw-Maut

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Verkehrsminister Andreas Scheuer hat zugesichert, dass die Pkw-Maut zu höheren Einnahmen führen wird als bisher erwartet. "Bei der Ausweitung der Lkw-Maut werden wir langfristig mehr Geld einnehmen als prognostiziert", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich verspreche: Das wird uns auch bei der Pkw-Maut gelingen."

Laut offizieller Regierungsprognose wird die Pkw-Maut Gesamteinnahmen von annähernd vier Milliarden Euro im Jahr bringen. Davon sollen etwa 830 Millionen Euro von nicht in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen kommen. Die Regierung werde die Einnahmen "kräftig in die deutsche Infrastruktur investieren". Auf einen Starttermin für die umstrittene Pkw-Maut wollte sich Scheuer nicht festlegen. "Aktuell arbeiten wir an der organisatorischen Umsetzung. Wir sind mit Hochdruck dran", sagte er. "Einen genauen Zeitpunkt werde ich nicht nennen, aber alles läuft." Der Minister bekräftigte, dass es durch die Pkw-Maut zu keiner zusätzlichen Belastung für deutsche Autofahrer kommen werde.

