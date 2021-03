Scheuer sieht noch keine Entwarnung für Lage am Suezkanal

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht noch keine Entwarnung für die Lage am Suezkanal.



Der CSU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit Blick auf das im Kanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given": "Nach der direkten Rückmeldung von vor Ort ist das Schiff noch nicht frei." Der Bug sitze noch auf Sand. Ein weiterer Saugbagger, der unter dem Bug den Sand mit wegspülen solle, solle wohl am Dienstag eintreffen. Im Laufe des Tages solle bei Flut ein weiterer Versuch unternommen werden, das Schiff frei zu schleppen. "Wir analysieren gerade die Auswirkung des Staus bei so vielen betroffenen Schiffen auf die Logistik, besonders für die Lieferketten", so Scheuer./hoe/DP/jha