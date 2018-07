Scheuer sieht Fortschritte bei Diesel-Umrüstungen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Umrüstung älterer Diesel mit besserer Abgas-Software gibt es Fortschritte.



Rund 1,6 Millionen Autos befänden sich in der Nachrüstung, stünden kurz davor oder seien in der Planung für die Nachrüstung, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Diese Zahlen beziehen sich auf die von den Herstellern zugesagten freiwilligen Software-Updates. Scheuer forderte die Konzerne dennoch zu mehr Tempo auf. "Da ist noch Luft nach oben, also: Zeitdruck", sagte der Minister.

Die deutschen Autobauer hatten im Kampf für bessere Luft in Städten zugesagt, bis Jahresende insgesamt 5,3 Millionen Diesel umzurüsten - darunter sind 2,5 Millionen VW , aus denen eine illegale Software entfernt werden muss. Bei dieser verpflichtenden Rückrufaktion von VW sind bisher 96 Prozent der Fahrzeuge umgerüstet worden, wie Scheuer sagte.

Bei den anderen, freiwilligen Umrüstungen hatte Scheuer die Konzerne dazu aufgefordert, bis zum 1. September die Software-Entwicklung für die Updates abzuschließen. Der Minister sprach sich außerdem erneut gegen sogenannte Hardware-Nachrüstungen aus, also umfangreiche Nachrüstungen direkt am Motor./hoe/DP/she