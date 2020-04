Scheuer für Maskenpflicht auch im Fernzug - Kieler Minister skeptisch

KIEL (dpa-AFX) - Eine Schutzmasken-Pflicht auch im öffentlichen Fernverkehr könnte aus Sicht des schleswig-holsteinischen Verkehrsministers Bernd Buchholz auf praktische Probleme stoßen.



"Infektionsschutz ist in dieser Corona-Krise auch in Fernzügen und Fernbussen wichtig", sagte der FDP-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wenn man bei einer mehrstündigen Zugfahrt ständig eine Maske tragen müsste, wäre das schon eine erhebliche Einschränkung für einen Reisenden." Das lange Tragen führe zur Durchfeuchtung der Maske, die dann eher zum Problem als zum Schutz für andere und den Träger selbst werde.

Buchholz reagierte auf einen Vorstoß von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für eine Maskenpflicht auch im Fernverkehr. Aus dessen Sicht wäre es ein "Systembruch", das im Fernverkehr anders zu machen, wie er sagte. Es müsse darüber nachgedacht werden, ob das offene deutsche Bahnsystem ohne Reservierungspflicht beibehalten werden könne, sagte Scheuer, ohne sich in der Frage bereits festzulegen.

"Ich setze da eher auf Freiwilligkeit und Abstand halten", sagte Buchholz. "Wenn es zu eng wird und ein Abstand von mehreren Metern nicht mehr gewährleistet werden kann, könnte man ja immer noch eine Maske anlegen." Im öffentlichen Nahverkehr müssen Reisende seit Montag in fast ganz Deutschland Mund und Nase bedecken. In Schleswig-Holstein tritt diese Pflicht erst am Mittwoch in Kraft./wsz/DP/jha