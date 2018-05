Scheuer erwartet bis 2030 'Revolution der Mobilität' in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) rechnet bis 2030 mit einer "Revolution der Mobilität" auch in Deutschland.



"Flugtaxis sind keine Vision mehr. Sie werden schon bald auch in Deutschland eingesetzt werden", sagte Scheuer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Freitagausgaben). Die Entwicklung neuer Technologien sei sehr weit. "Wir werden sicher hierbei auch ganz neu über den Krankentransport in Städten und Ballungsräumen sprechen müssen. Da könnten neue Fluggeräte zum Einsatz kommen." Auch den Entwicklungen für Paketzustellung durch Drohnen sei man in Deutschland schon sehr weit./hoe/DP/she