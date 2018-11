Scheuer: Schulze soll Schadstoffwerte 2018 schnell vorlegen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - In der Dieselkrise hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) aufgefordert, die Schadstoffwerte für das Jahr 2018 möglichst schnell vorzulegen - um Fahrverbote zu verhindern.



Scheuer sagte dem Nachrichtenmagazin "Focus": "Entscheidend sind die Messwerte von 2018. Das Bundesumweltministerium muss die vorlegen - und zwar so rechtzeitig, dass manche Fahrverbote gar nicht erst in Kraft treten. Das muss ganz schnell Anfang 2019 geschehen. Das ist ja keine Hexerei."

2019 sollen in vielen Städten gerichtlich angeordnete Fahrverbote in Kraft treten - weil die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide überschritten werden. Dieselabgase gelten als ein Hauptverursacher. Scheuer zeigte sich daneben zuversichtlich, dass die "Umtauschprämien" der Hersteller zügig zu einer Flottenerneuerung führen und damit die Luftqualität "messbar" verbessert werden./hoe/DP/tos