Scheuer: Priorität für Diesel-Umtausch - 'Vertrauen zurückgewinnen'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht beim geplanten Maßnahmenpaket in der Dieselkrise die Erneuerung der Flotte im Mittelpunkt.



Seine erste Priorität sei es, dass Dieselbesitzer ihr altes Fahrzeug in ein neues tauschen könnten, sagte Scheuer am Freitag bei der Übergabe von Förderbescheiden in Berlin. Der Wertverlust sollte von den Herstellern ausgeglichen werden. "Die Autohersteller haben jetzt die Chance, mit kundenfreundlichen Modellen Vertrauen zurückzugewinnen", ergänzte er mit Blick auf den Abgasskandal. Er wolle alles dafür tun, ein Konzept zu schnüren, das Fahrverbote verhindere.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte ab dem frühen Nachmittag mit Scheuer und anderen Fachministern im Kanzleramt über eine gemeinsame Linie der Bundesregierung in der Dieselkrise beraten. "Es wird noch ein intensives Wochenende", sagte Scheuer. Am Montag wollen sich die Spitzen der Koalitionsparteien mit dem Diesel befassen.