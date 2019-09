Scheuer: Klimaschutz in der Industrie noch stärker angehen

HANNOVER (dpa-AFX) - Vor dem Beschluss des milliardenschweren Klimapakets der Bundesregierung hat Verkehrsminister Andreas Scheuer zu mehr Klimaschutz-Anstrengungen auch in der Industrie aufgerufen.



Bei der Eröffnung der Metallbearbeitungs-Messe Emo sagte der CSU-Politiker am Montag in Hannover: "Wenn wir jetzt den Sprung nicht schaffen, die Anforderungen der Zukunft zu meistern - auch im Bereich des Klimaschutzes, der Klimaziele, der CO2-Neutralität, der vielen Innovationen -, dann verlieren wir den Anschluss."

Scheuer bezog sich dabei auf die asiatischen und amerikanischen Konkurrenten in der Branche. Die Werkzeugmaschinen-Hersteller produzieren wichtige Technologien etwa für den Maschinen- und Anlagenbau. "Den Hunger, weiter innovativ zu sein, würde ich mir wünschen", meinte Scheuer./jap/DP/nas