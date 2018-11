Scheuer: Geplanter Ausbau von Bahn-Knotenpunkten 'Riesenschritt'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht den geplanten Ausbau von Eisenbahn-Knotenpunkten in Deutschland als einen "Riesenschritt".



Er sagte am Dienstag in Berlin, damit sollten Verspätungen im Zugverkehr verringert und die Attraktivität der Schiene in den Metropolregionen gesteigert werden. Es gehe darum, bisherige Engpässe im Zugverkehr aufzulösen.

Probleme bei Knotenpunkten - also großen Bahnhöfen wie Köln, Hannover oder Frankfurt - seien zum Großteil für Verspätungen im Zugverkehr verantwortlich, sagte Scheuer. Außerdem gehe es darum, mehr Pendler von der Straße auf die Schiene zu holen.

Das Ministerium hat zahlreiche Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft. Bei den Knotenpunkten geht es konkret um Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim und München. Scheuer betonte aber, dass es sich um mittel- und langfristige Projekte handle, bei denen es nicht "morgen" einen Spatenstich gebe und die "übermorgen" fertig seien. Es werde bei den konkreten Planungen noch erhebliche Diskussionen geben.

Die Hochstufung von Bahn-Projekten in den sogenannten Vordringlichen Bedarf diene vor allem der Umsetzung des geplanten "Deutschlandtakts"

- für Bahnkunden soll in den nächsten Jahren ein grundlegend neues

System mit besser abgestimmten Umsteige-Verbindungen aufgebaut werden. Das Bahnfahren soll so pünktlicher und schneller werden, das Erreichen der Anschlüsse direkter und verlässlicher. Scheuer hatte vor vier Wochen einen Entwurf für einen "Zielfahrplan" vorgestellt./hoe/DP/tos