Scheuer: Fehler im Dieselskandal 'schnellstens abstellen'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Im Dieselskandal erhöht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Druck auf die Hersteller bei freiwilligen Software-Updates für Millionen Autos.



"Wir haben eine schweren Imageschaden durch die Fehler, die hier passiert sind", sagte Scheuer am Freitag bei der Verkehrsministerkonferenz in Nürnberg. "Ich bin sehr, sehr unzufrieden darüber. Jetzt muss ordentlich gearbeitet werden. Ich werde mir wöchentlich Ergebnisse vorlegen lassen, was jetzt erfolgt ist von den Zusagen und Versprechen." Die begangenen Fehler müssten "schnellstens abgestellt werden".

92 Prozent der betroffenen rund 2,5 Millionen Diesel-Autos von Volkswagen seien bereits umgerüstet. Nun sind auch die anderen Hersteller am Zug. "Ich bin ungeduldig", sagte Scheuer dazu. Denn das Kraftfahrtbundesamt müsse die Anträge erst noch prüfen und genehmigen - auch das brauche Zeit. Wie viele Anträge aktuell bereits beim Bundesamt vorliegen, sagte Scheuer nicht. Die mediale Diskussion zeige jedoch fast permanent, wir dringend das Thema sei. Die Hersteller hätten "fix zugesagt", dass bis Ende 2018 alle versprochenen 5,3 Millionen Autos nachgebessert sind./cat/DP/stw